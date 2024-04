Avvolgono il cane nel nastro adesivo e lo gettano nel cassonetto: "Meritano il carcere"

Una scena agghiacciante quella paratasi davanti agli occhi dei volontari allertati da un passante che aveva sentito strani versi provenire da un cassonetto della spazzatura. Un cane di piccola taglia era stato avvolto dal nastro adesivo - con la testa del tutto coperta e le zampe anteriori e posteriori legate insieme, così da impedirgli qualsiasi movimento - e poi gettato tra l'immondizia.

Il ritrovamento è avvenuto in Nebraska, Stati Uniti, in un'area isolata nei pressi dell'azienda "Sweet and Associates". È stato proprio un dipendente dell'ufficio a chiamare i volontari: "Pensavo fosse un procione", ha raccontato. Il cucciolo, spiega l'associazione "Nebraska Humane Society", è stato portato d'urgenza all'ospedale veterinario, "dove il personale lo ha sedato e rimosso il nastro adesivo e ha ripulito la sporcizia: hanno dovuto raderlo per rimuovere tutti i detriti. Ha una lieve irritazione della pelle, ma per il resto è sano e sembra essere di buon umore nonostante le sue condizioni. Dopo che il nastro è stato rimosso, si è ripreso e ha scodinzolato mentre il nostro team lo valutava attentamente", fanno sapere i volontari.

Offerti 1000 dollari a chi fornisca informazioni

Grazie al microchip di cui era il l'animale era munito è stato possibile risalite alla proprietaria, Erin Dillon-Pasillas, che ne aveva denunciato la scomparsa qualche giorno prima. "È il cane più dolce del mondo, non so come qualcuno abbia potuto farlo. Chiunque sia stato merita il carcere".

"I cassonetti dietro l'attività sono isolati e non ci sono telecamere nelle vicinanze", spiega l'associazione Nhs: "Chiunque abbia visto qualcosa è invitato a contattare Animal Control al numero 402-444-7800. A chi sia in grado di fornire informazioni che portino a un arresto verrà offerta una ricompensa da 1000 dollari", concludono i volontari.