Un cane salva una neonata abbandonata in un sacco della spazzatura

Un cane randagio ha salvato una neonata abbandonata in un sacco della spazzatura. È quanto accaduto a Tripoli in Libano, dove un passante, attirato dai lamenti provenienti dalla busta che il quattro zampe teneva nella sua bocca, ha scoperto che all'interno c'era una bambina

La piccola è stata trasportata d'urgenza all'ospedale governativo di Tripoli per ricevere le cure necessarie, come racconta il National. La neonata è stata trovata con lividi rossi sul viso e sul corpo, ma fortunatamente ora si trova in condizioni stabili. La storia ha toccato molte persone e tante hanno espresso la volontà di adottare la bambina e regalarle un futuro migliore.