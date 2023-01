Cane in auto calpesta il fucile: parte un colpo che uccide il padrone

Un cane ha calpestato un fucile che si trovava nell'auto nel suo padrone l'ha ucciso. Il dramma è accaduto nel weekend in Kansas. Lo riportano i media americani citando la polizia. L'incidente è avvenuto a River Road, a nord di Geuda Springs.

L'uomo di 30 anni, di nome Joseph Austin Smith, era seduto nel sedile del passeggero, è stato colpito alla schiena. Stava andando a caccia con il suo cane e aveva lasciato l'arma nel retro del suo pick-up dove si trovava l'animale quando è avvenuta la tragedia. "Il cane ha calpestato il fucile, provocando la scarica di proiettili, che ha colpito il passeggero che è morto sul posto per le ferite riportate. Si tratta presumibilmente di un incidente legato alla caccia", ha spiegato l'ufficio dello sceriffo della contea di Sumner, non lontano da Wichita. I soccorsi sono stati immediati ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.