Cane trovato vivo sotto le macerie 23 giorni dopo il terremoto

Un cane di nome Alex è stato trovato vivo sotto le macerie di un palazzo da una squadra di soccorso a Hatay, in Turchia, 23 giorni dopo che devastanti scosse di terremoto hanno portato morte e devastazione nella regione.

Più di 50.000 persone sono rimaste uccise nel sud della Turchia e nel nord della Siria e altre migliaia rimangono disperse.

Alex the dog has been rescued and treated after being trapped under rubble for 23 days in the District of Hatay, Türkiye.



Rescue teams from the municipality of Seydi?ehir heard the dog’s cries, managing to free Alex after 1.5 hours. pic.twitter.com/zGs7U92kik