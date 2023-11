Viene chiamato per andare in guerra: cantante sviene sul palco

Una chiamata alle armi a dir poco indesiderata, poi il malore durante un'esibizione. Il cantante russo cantante Xolidayboy, nome d'arte del 23enne Ivan Minaev, ha accusato un malore durante il concerto alla Abrikos Arena di Stavropol, in Russia: il giovane è svenuto sul palco durante il live. Subito soccorso dallo staff, il cantante è stato ricoverato in ospedale per "un disturbo del sistema nervoso autonomo".

Secondo quanto riferito dal sito indipendente Baza, l'artista si sarebbe sentito male dopo aver ricevuto la lettera di arruolamento da parte dell'esercito russo: Xolidayboy è stato convocato all’ufficio di registrazione e arruolamento militare all’arrivo all’aeroporto Mineralnye Vody, proprio il giorno in cui è avvenuto il concerto. L'entourage del cantante ha assicurato che il 23enne non ha assunto sostanze stupefacenti e che non soffre di particolari problemi di salute. Sempre secondo quanto riportato da Baza, l'artista avrebbe sviluppato un "comportamento depressivo", anche se i medici valutano la sua situazione come "moderata" e non grave.

È probabile che il 23enne non abbia retto allo shock della convocazione dell'esercito russo per andare a combattere in Ucraina. Minaev infatti non ha mai nascosto le sue origini ucraine, essendo nato a Sebastopoli in Crimea, una causa che in passato lo aveva portato a scontrarsi più volte con le persone che promuovono la propaganda russa. Il mese scorso, il cantante era stato criticato apertamente per le sue dichiarazioni filoucraine, un "caso" che aveva portato le autorità a cancellare i concerti in Crimea. Dopo le accuse di essere vicino a Kiev, la chiamata da Mosca per andare in guerra. Al momento non è chiaro cosa deciderà di fare il 23enne, che ancora aveva in programma diverse date del suo tour tra Russia e Bielorussia.

