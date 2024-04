Ha i capelli giallo-blu come la bandiera ucraina: viene multato e convocato al fronte

Un giovane russo, Stanislav Netessov, si era recato in una stazione di polizia di Mosca per sporgere denuncia contro l'aggressione e il furto subiti il giorno precedente, ma si è ritrovato con un'accusa di "discredito dell’esercito" e un mandato di comparizione all'ufficio di arruolamento militare. Colpa dei suoi capelli, tinti con gli stessi colori della bandiera ucraina.

Here is the reason Stanislav Netesov was fined for “discrediting the Russian army”.



📷: Stanislav Netesov / Mediazona pic.twitter.com/mN1Rc9bxW6 — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) April 29, 2024

La minaccia: "Abbraccerai la tua terra natale in trincea"

"Ritenendo che l'acconciatura di Netesov simboleggiasse l'Ucraina e screditasse l'esercito russo, la polizia ha redatto un rapporto contro di lui", spiega Ovd-Info, ong specializzata nel monitoraggio della repressione delle voci critiche nei confronti del Cremlino. "La polizia ha preso le impronte digitali del giovane. Hanno anche detto a Netesov che gli avrebbero fatto 'abbracciare la sua terra natale in trincea' e lo avrebbero convocato al centro di arruolamento militare", spiega ancora Ovd.

Come ricorda la testata indipendente Novaya Gazeta, non è la prima volta che il regime di Vladimir Putin prende di mira i colori dell'Ucraina come pretesto per sedare sul nascere qualsiasi potenziale voce critica. Solo pochi giorni fa, la polizia russa ha fatto irruzione a casa di una donna di nome Antonida Smolina, residente nella città di Vologda, nel nord-ovest della Russia, per via di un "simbolo nemico" esposto in una foto ha pubblicata sui social media. Il simbolo nemico? L'accostamento del giallo della sua giacca al blu del cielo sullo sfondo.

In risposta, la donna ha spiegato che non poteva "comprare vestiti diversi ogni volta che la percezione pubblica di certi colori cambiava", riporta la testata The New Tab.