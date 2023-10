Chi sono (e dove vivono) i capi di Hamas ricercati da Israele

Chi sono e dove vivono i capi di Hamas ricercati in queste ore da Israele? I leader dell'organizzazione terroristica non sono facilmente eliminabili, essendo in molti casi lontani e ben protetti negli Stati arabi del Golfo. A cominciare da Ismail Haniyeh, leader indiscusso di Hamas, che non si trova a Gaza o in Palestina, ma a Doha, nella sua casa in esilio in Qatar. Gli unici obiettivi che restano sul campo sono un manipolo di comandanti a cui Israele sta dando la caccia. A Gaza sarebbe rimasto, secondo le ultime informazioni, il ricercato numero uno e capo politico nella Striscia, Yahya Sinwar, che il portavoce dell'esercito israeliano (Idf) Daniel Hagari ha già definito un uomo morto. Liberato come parte del riscatto per il soldato israeliano Gilad Shalit nel 2011 (catturato da un commando palestinese a Kerem Shalom, località israeliana non lontana dal confine con la Striscia di Gaza, il 25 giugno 2006), Sinwar aveva trascorso in carcere 22 anni, e ora ha una taglia sulla testa.

L'altro capo che potrebbe essere presto eliminato è Mohammed Deif, il "comandante con un occhio solo" delle brigate al-Qassam, l'ala militare di Hamas, considerato la mente dietro gli ultimi attacchi contro Israele. Deif non è il suo nome vero: è conosciuto con il suo nome di battaglia, Mohammed Diab al Masri. Un'operazione preparata da un uomo che da anni è il ricercato numero uno di Tel Aviv, che ha provato a farlo fuori in ogni modo. Il capo delle brigate Ezzedin al-Qassam dal luglio 2002 si è unito ad Hamas nel 1990 e negli ultimi vent'anni è sopravvissuto a diversi tentativi israeliani di assassinarlo. In un raid nel 2014 perse la moglie e il figlioletto di sette mesi, mentre il più recente tentativo conosciuto di eliminarlo risale all'operazione "Guardiano delle mura" nel 2021. Le biografie citano sei o persino otto episodi di azioni mirate per ucciderlo, lui però è sempre scampato riportando ferite serie. Nessuno ne è certo, però c'è chi dice abbia perso un occhio e una mano o che cammini a fatica per le conseguenze di una scheggia.

Di Deif si sa poco altro. Nessuno lo conosce per davvero, tranne la sua famiglia e un piccolo gruppo di membri di Hamas. Attualmente ci sono tre foto di Mohammed Deif: una molto vecchia, un'altra di lui mascherato e un'immagine della sua ombra. Quella che circola in queste ore è del 2001, quando fu rilasciato da un carcere dell'Autorità palestinese su richiesta di Israele. L'anno dopo, nel 2002, ha assunto il comando di al-Qassam dopo l'assassinio del suo comandante in capo, Salah Shehadeh.

Come ha reso noto l'esercito israeliano, nelle ultime ore è stato ucciso Ali Qadhi, 37 anni, a capo dell'unità delle forze speciali di Hamas "Nukhba", arrestato nel 2005 per aver rapito e ucciso uno 007 israeliano e rilasciato nel 2011 in cambio di un unico ostaggio israeliano, il soldato semplice Gilad Shalit. Un drone avrebbe centrato l'edificio in cui si era rintanato Ali Qadhi, considerato una delle menti di quest'operazione terroristica. Nello stesso modo è stato eliminato anche Murad Abu Murad, vertice dell'aviazione di Hamas, che avrebbe diretto l'invasione di deltaplani killer sul rave party nel deserto.

I Paesi dove si muovono con disinvoltura i capi di Hamas sono il Libano e il Qatar, oltre ovviamente all'Iran. Non è un caso che ci siano loro dietro il viaggio di Haniyeh lo scorso aprile in Arabia Saudita, ufficialmente per il pellegrinaggio alla Mecca, ma che in realtà nascondeva ragioni ben più importanti. Infatti, insieme al numero due Saleh al-Arouri, altra figura chiave di Hamas che vive in Libano, e all'ex capo politico e predecessore di Haniyeh, Khaled Meshaal, hanno lavorato per riconciliare Teheran e Riad.

Un'altra figura di spicco a livello internazionale di Hamas, oltre che capo militare della West Bank, è al-Arouri: sulla sua testa spicca una taglia di 5 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti. È l'uomo di raccordo di Hamas con Iran e Hezbollah. Non a caso, è al-Arouri ad aver incontrato ieri il ministro degli esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, a Beirut, con il capo della jihad islamica palestinese, Zihad Nakhalel, anche lui in Libano e non a Gaza. In Libano vivono poi Osama Hamdan, plenipotenziario di Hamas a Teheran dal 1993 al 1998, e in Libano dal 1998 al 2009, oggi responsabile delle relazioni internazionali, e Ali Baraka, agente di Hamas a Beirut dal 2011 al 2019 con un ruolo che si sovrappone a quello di Hamdan, ma in qualche caso lo supera e si estende fino in Cina. Certamente più semplice per Israele catturare coloro che sono in Cisgiordania: un esempio è il recente arresto dello sceicco Adnan Asfur, tra i capi di Hamas in Cisgiordania.

Continua a leggere su Today.it...