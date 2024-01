Il leader di Hamas in Egitto per discutere il cessate il fuoco: "La fine della guerra è la priorità"

La nuova speranza per la pace in Medio Oriente, passa dall'Egitto. Il capo dell'Ufficio Politico di Hamas Ismail Haniyeh, è atteso infatti al Cairo per discutere la proposta avanzata da Egitto, Qatar e Stati Uniti per il cessate il fuoco a Gaza e lo scambio di ostaggi. Lo ha fatto sapere Hamas a Sky News Arabia e al Jazeera. "Abbiamo ricevuto la proposta a Parigi e il movimento la sta studiando e valutando" ha dichiarato Haniyeh ad Al Jazeera.

"Il movimento è aperto a discutere qualsiasi iniziativa o idea seria e pratica, a condizione che conduca ad una cessazione completa dell'aggressione e garantisca il processo di accoglienza per il nostro popolo, per le persone che sono state costrette ad essere sfollate dalle misure dell'occupazione, per coloro le cui case sono state distrutte, così come la loro ricostruzione, la revoca dell'assedio e la realizzazione di un serio processo di scambio di prigionieri che garantisca la libertà dei nostri eroici prigionieri e metta fine alle loro sofferenze" ha dichiarato il capo di Hamas.

Hanyeh, ha poi aggiunto che sta studiando l'accordo che dovrà per forza avere "una visione che realizzi gli interessi nazionali dei nostri popoli nel prossimo futuro".

Ma la notizia agita anche Israele. Il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha intanto minacciato di far cadere il governo nel caso in cui si raggiunga un accordo con Hamas. Ed è tutta l'estrema destra isrealiana a esprimere contrarietà e a opporsi, in particolar modo, al rilascio di detenuti palestinesi in cambio della liberazione degli ostaggi e della fine delle ostilità.