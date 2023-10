Cos'è il Captagon, la "droga dell'Isis" utilizzata anche da Hamas

I commando di Hamas che lo scorso 7 ottobre hanno fatto strage di uomini, donne e bambini nel sud di Israele, avrebbero agito sotto gli effetti del Captagon, la cosiddetta "droga dell'Isis", perché utilizzata anche dai terroristi durante gli attentati. Secondo quanto rivelato dalla tv israeliana Channel 12, le tracce di questa particolare sostanza stupefacente, definita anche la "droga dei poveri", sarebbero state rinvenute sia nei prigionieri che nei miliziani uccisi. Pillole di quel narcotico erano inoltre ancora nelle tasche di membri di Hamas rimasti sul terreno dopo i combattimenti.

Cos'è il Captagon, la "droga dell'Isis"

Dietro l'orrore compiuto nelle zone a ridosso della Striscia di Gaza ci sarebbe quindi questa particolare anfetamina, prodotta in Siria e in Libano e la cui diffusione risale al 2006. Ma cos'è il Captagon e quali sono i suoi effetti? Si tratta di un cloridrato di fenetillina, un composto di anfetamina e altre sostanze stimolanti, che trasforma chi la assume una vera e propria macchina per uccidere. La sostanza produce perdita di giudizio, resistenza alla fatica, euforia e abbandono di ogni inibizione. Inoltre, provoca un senso di onnipotenza che consente ai terroristi di compere ogni tipo di brutalità e violenza in totale indifferenza, senza provare alcuna emozione. Questa droga sintetica inibisce anche l'appetito e consente di rimanere svegli per giorni. Si può assumere in forma solida, come una pillola su cui sono impressi due semicerchi, o essere iniettata. È una droga a forte rilascio di dopamina e noradrenalina, neurotrasmettitori capaci di aumentare le prestazioni fisiche e togliere la paura.

Prodotto inizialmente soprattutto in Libano e diffusa in Arabia Saudita negli anni Novanta, ora è in Siria che trova la sua "casa di produzione" principale. La Siria, infatti, negli ultimi anni è diventata il primo produttore mondiale di amfetamine. Il Captagon viene smerciato in tutto il Medio Oriente ed è diffuso tra i combattenti per inibire paura e dolore, ma anche tra i civili perché non fa sentire la fatica. Secondo la Drug Enforcement Administration (Dea) americana, l'Isis fa un largo uso di Captagon e ne controllava lo spaccio in tutti i territori che controllava. Una volta avviati gli impianti chimici di produzione, i terroristi hanno prodotto ingenti quantitativi anche per il mercato mondiale delle droghe sintetiche e in questo modo hanno accumulato ingenti finanziamenti. La "droga del Jihad" era stata trovata nel corpo di Seifeddine Rezgui, il terrorista responsabile dell'attentato sulla spiaggia di Sousse in Tunisia nel giugno 2015 e rinvenuta in uno dei covi dei terroristi del Bataclan, dopo gli attentati del novembre 2015 a Parigi.

