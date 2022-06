Camminano sui carboni ardenti per un rituale: 25 ustionati, la metà in ospedale

Per partecipare ad uno strano rituale, un gruppo di persone ha deciso di camminare sui carboni ardenti: una "cerimonia" che si è conclusa nel peggiore dei modi, con 25 ustionati, 13 dei quali in maniera molto grave. Teatro della vicenda il piccolo comune di Au, situato nel cantone di Zurigo, in Svizzera, dove è stato necessario il dispiegamento di numerosi soccorritori per far fronte al folto numero di ustionati, le autorità hanno richiesto l'arrivo di autoambulanze da Zurigo, Lachen, Zugo e Männedorf. Per oltre la metà di loro sono state necessarie cure immediate e il ricovero in ospedale.

Tutto è avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso, intorno alle 18 la polizia del comune di Wädenswil riceve una segnalazione di uno strano evento a cui stavano partecipando decine di persone. Giunti sul posto si sono trovati di fronte ad una scena terribile. Adesso le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per capire se le persone coinvolte si siano sottoposte a tale rito di propria iniziativa o no.

La pratica di camminare su un letto di braci ancora ardenti, definita pirobazia, viene spesso utilizzata in alcuni rituali religiosi e associata ad alcune culture dell'Est Europa e dell'Asia. Secondo i media locali, l'evento era stato organizzato appositamente per celebrare il rito che prevedeva la "passeggiata" sui tizzoni ardenti. Un evento dall'esito disastroso.