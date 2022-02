In carcere da 10 anni per un aborto spontaneo, torna finalmente in libertà

Trent'anni di prigione per un aborto spontaneo. È questa la condanna che aveva ricevuto una donna salvadoregna colpevole soltanto di aver avuto un aborto spontaneo. Questa settimana è stata però finalmente rilasciata dopo aver passato dieci anni in prigione.

Nel giugno 2011, l'allora 28enne Elsy (il suo cognome non è stato reso pubblico) ha avuto quello che temeva fosse un aborto spontaneo mentre si trovava al lavoro. La donna ha chiamato i soccorsi ma, al posto dell’ambulanza è arrivata la polizia che l’ha arrestata. Nel Paese l'interruzione di gravidanza è vietata in tutte le circostanze e la donna alla fine è stata addirittura condannata per "omicidio volontario", accusa che prevede pene molto più severe.

Secondo l'associazione "Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto" (gruppo di cittadini per la depenalizzazione dell'aborto), che ha dato la notizia della liberazione, la giovane non ha ricevuto una difesa legale adeguata, il processo è stato viziato da diverse irregolerità e la sua presunzione di innocenza non è stata rispettata. "Celebriamo la liberazione di Elsy dopo dieci anni di prigione. La sua sentenza errata di 30 anni per omicidio aggravato è finita", ha esultato ora la presidente del gruppo, Morena Herrera, in un comunicato. "Dobbiamo continuare a lottare instancabilmente e collettivamente per liberare coloro che sono ancora privati della loro libertà”, ha aggiunto.

Negli ultimi 20 anni, dicono gli attivisti, il Paese sudamericano ha perseguito 181 donne in base alla sua severa legge sull'aborto. La Agrupación Ciudadana è riuscita a farne liberarare 61 dal 2009. Negli ultimi tre mesi sono state già rilasciate cinque donne grazie all’appoggio della campagna "Free the 17" (liberate le 17), nella quale si sono impegnate celebrità come America Ferrera, Milla Jovovich e Kathryn Hahn che hanno chiesto al presidente salvadoregno Nayib Bukele di liberare le donne, spiega AlJazeera.

Dal 1998 il Codice penale salvadoregno proibisce l'interruzione di gravidanza in tutte le circostanze, incluso quando la vita della madre è in pericolo o nei casi di incesto o stupro. Procuratori e giudici spesso classificano i casi di aborto, anche spontaneo, come omicidio aggravato, con condanne fino a 50 anni di prigione. La Corte interamericana dei diritti umani ha condannato le rigide leggi anti-aborto di El Salvador e a novembre ha ordinato al Paese centroamericano di riformare le sue leggi sull'aborto in seguito alla morte di una donna che è stata mandata in prigione per aver violato tali leggi. A settembre il presidente salvadoregno, Nayib Bukele, aveva dichiarato che avrebbe escluso da una proposta di riforma della Costituzione qualsiasi emendamento che avrebbe aperto la porta alla depenalizzazione dell'aborto e del matrimonio omosessuale nel Paese.