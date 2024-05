Nutriti con le sonde e costretti a indossare pannoloni: rivelazioni choc sulle carceri israeliane

Un racconto fatto di foto e testimonianze agghiaccianti: la Cnn ha parlato con tre informatori israeliani che hanno descritto le condizioni carcerarie disumane a cui sono sottoposti decine di prigionieri palestinesi nel carcere di Sde Teiman, una base militare nel deserto che funge anche da campo di detenzione. La struttura è divisa in due parti: alcuni recinti dove circa 70 detenuti palestinesi sono sottoposti a costrizioni fisiche estreme, e un ospedale da campo dove i prigionieri feriti sono legati ai loro letti, indossando pannoloni e nutriti attraverso cannucce.

File di uomini bendati e ammanettati circondati dal filo spinato, seduti a terra su sottili materassini. Il divieto di parlare tra loro e di sbirciare sotto la benda. "Ci è stato detto che non erano autorizzati a muoversi. Dovrebbero sedersi in posizione eretta", hanno riferito i whistleblower israeliani.

Amputazioni e ferite lasciate marcire: il racconto degli informatori

"Il paradiso degli stagisti": così gli informatori interni hanno descritto l'ospedale da campo del carcere all'emittente Usa. Le procedure mediche verrebbero infatti svolte da dottori poco specializzati: spesso gli arti dei prigionieri lesionati dal continuo attrito con le manette - che non vengono mai tolte - sono amputati. L'odore della carne in putrefazione delle ferite lasciate marcire completa il racconto choc reso da fonti israeliane.

"Li hanno spogliati di tutto ciò che assomiglia agli esseri umani", ha detto un informatore che lavorava come medico presso l'ospedale della struttura. Le percosse "avvengono per raccogliere informazioni e per vendetta", ha affermato un'altra fonte. "Una punizione per quello che è successo il 7 ottobre e per il loro comportamento all'interno del campo".

Le Forze di difesa israeliane, cui l'emittente ha chiesto un commento, ha dichiarato: "Assicuriamo una condotta corretta nei confronti dei detenuti in custodia. Qualsiasi accusa di cattiva condotta da parte dei soldati dell'Idf viene esaminata e trattata di conseguenza. Le indagini interne vengono aperte quando c'è il sospetto di cattiva condotta che giustifichi tale azione. I detenuti - afferma ancora l'esercito israeliano - vengono ammanettati in base al loro livello di rischio e al loro stato di salute. Gli episodi di ammanettamento illegale non sono noti alle autorità".

Non si tratta della prima testimonianza sulle condizioni detentive cui vengono sottoposte i prigionieri palestinesi. Qualche settimana fa alcuni attivisti israeliani si sono riuniti in una protesta fuori dai cancelli dello stesso campo di Sde Teiman. Una troupe della Cnn ha dato copertura alla protesta e "le forze di sicurezza israeliane hanno interrogato la nostra squadra per circa 30 minuti, chiedendo di vedere il filmato girato. Israele spesso sottopone i reporter, anche stranieri, alla censura militare in materia di sicurezza", sottolinea la testata.