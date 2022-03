Nelle carceri nordcoreani vengono violati i diritti umani

Quando un detenuto della Corea del Nord entra in un penitenziario controllato dal ministero della Sicurezza del Popolo nordcoreano non ha reale contezza degli abusi che subirà durante il periodo della sua detenzione. E, se ne esce vivo, dovrà mantenere il più stretto riserbo su quanto ha vissuto nell’istituto penitenziario del paese guidato da Kim Jong-un.

A consegnarci però una fotografia di quanto accade nelle carceri nordcoreane è Korea Future, una organizzazione no-profit con sede a Londra, che ha lanciato il North Korean Prison Database, un archivio online che raccoglie episodi di violazioni dei diritti umani e di atrocità accaduti nelle carceri nordcoreane.

Basandosi su interviste di ex detenuti, defectors (coloro che sono fuggiti dalla Corea del Nord) e di ex addetti alla sicurezza delle carceri, l’ong ha identificato 597 autori di reati legati a 5.181 violazioni dei diritti umani nei confronti di 785 detenuti in 148 strutture penali. I casi raccolti si sono verificati tra il 1991 e il 2019 e riguardano torture, lavoro forzato, stupri e violenza sessuale ed esecuzioni. L’organizzazione londinese ha analizzato quanto accade dentro un carcere della contea di Onsong, nella provincia dello Hamgy?ng settentrionale, a pochi km dal confine con la Cina.

Attraverso tecniche investigative, Korea Future ha rilevato come nell’istituto penitenziario i detenuti siano costretti a stare in celle anguste e sovrappopolate, seduti a gambe incrociate per circa 12 ore consecutive. Inoltre, ai carcerati è consentito l’uso delle latrine per espletare i propri bisogni solo cinque volte al giorno, previa autorizzazione delle guardie carcerarie. Nelle celle non sono rispettate le norme igienico sanitarie e ai detenuti non vengono consegnati carta igienica, saponi o spazzolini. I carcerati hanno il permesso di lavarsi solo una volta al giorno, utilizzando però l’acqua proveniente dalla latrina.

I detenuti, che hanno solo pochi minuti alla settimana da trascorrere nel giardino interno alla prigione, soffrono anche di malnutrizione: ricevono tre pasti al giorno che prevedono un po’ di mais e una ciotola di zuppa di cavolo bollito. Anche durante gli interrogatori, i detenuti subiscono violenza e maltrattamenti per il semplice fatto di aver guardato negli occhi la guardia carceraria.

Korea Future prevede di aggiornare il database su base trimestrale e di fornirlo alle organizzazioni internazionali per accendere i riflettori sulle violazioni dei diritti umani nei centri penitenziari nordcoreani.