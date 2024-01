Edaga Arbi: la città in cui più di 200 persone da luglio sono morte di fame

Ci sono crisi che più di altre faticano a trovare spazio nell'agenda mediatica. Come quella alimentare, gravissima, in atto in Etiopia. Più di 200 persone sono morte di fame da luglio nella sola città di Edaga Arbi, nella regione del Tigrai. Un'area colpita dalla siccità e devastata dalla guerra. Secondo la Bbc, che riporta fonti locali, altre 16 vittime si segnalano nella vicina città di Adwa. La regione è sull'orlo di una carestia su vasta scala, quarant'anni dopo l'ultima volta. Quando accadde nel 1984, il mondo si mobilitò con lo storico gigantesco evento musicale di raccolta fondi Live Aid organizzato da Bob Geldof, entrato nella storia. Oggi la notizia dell'emergenza cibo in Etiopia circola a fatica.

Guerre e siccità

La regione etiope del Tigrai è devastata dalla guerra. Getachew Reda, presidente del governo regionale ad interim, spiega che "fame e morte" aleggiano sulla regione settentrionale, anche se le autorità federali hanno negato l'esistenza di una carestia e da Addis Abeba, la capitale, si afferma che si sta lavorando per fornire aiuti. Tuttavia medici e operatori umanitari affermano che gli aiuti non arrivano, o non arrivano abbastanza velocemente, e dicono di essere testimoni diretti di persone morte di fame.

La guerra civile fra il Tigrai e il governo centrale di Abiy Hamed è durata due anni e si è conclusa all'inizio di novembre dell'anno scorso. Gli sfollati sono centinaia di migliaia, le infrastrutture strategiche sempre più fragili. La siccità in alcune aree e un'invasione di locuste hanno aggravato la situazione, ha aggiunto Getachew, la cui amministrazione è stata istituita dopo l'accordo di pace.

Molti di coloro che muoiono sono bambini e giovani. Quando la primavera scorsa il Programma alimentare mondiale e l’USAid hanno scoperto il presunto saccheggio degli aiuti alimentari, hanno sospeso gli aiuti all’Etiopia per mesi prima di riprenderli a un ritmo più cauto a dicembre. Quasi 1.500 persone morirono di fame in quel periodo nel Tigrai.

"Si rischiano mezzo milione di morti di fame nel 2024"

Le Nazioni Unite hanno ufficialmente stimato in 20 milioni il numero di persone che necessitano di assistenza alimentare immediata in Etiopia a causa di conflitti, siccità e inondazioni. Entro la metà del 2024, l’Early Famine Warning Systems Network prevede che la crisi alimentare diventerà un’emergenza quasi nazionale. La crisi alimentare, al momento, sarebbe contenuto nela regione settentrionale dell'Amhara, in guerra, in parti del sud dell'Etiopia e nel Tigrai.

Nel Tigrai guerra e siccità prolungata stanno causando una crisi alimentare che potrebbe diventare altrettanto grave o peggiore di quella di quarant'anni fa. L'analista Alex de Waal.ha assicurato alla Bbc che "potremmo vedere mezzo milione di persone o più morire di fame nel prossimo anno, se non si interviene tempestivamente". Non c'è più tempo.