Si oppone al sequestro del furgone: l'autista del carro attrezzi lo uccide con un pugno

Una banale lite per la rimozione di un veicolo si è trasformata in tragedia nel quartiere di East Flatbush, a New York, negli Stati Uniti. Un uomo di 61 anni, Carlyle Thomas, è deceduto in ospedale, dove era stato ricoverato d'urgenza in seguito a un violento pugno, sferratogli dall'autista del carro attrezzi, un ragazzo di 30 anni, adesso finito in manette. Come riferito dalla famiglia dell'uomo alla Cbs, la brutale aggressione è avvenuta nella serata di sabato 16 marzo. Il 61enne aveva parcheggiato il suo furgone nel solito posto all'interno di un distributore di benzina. Come raccontato dalla figliastra Andrele Peters, per 10 euro i dipendenti della Shell lasciano parcheggiare i vicini, ma quella sera le cose sono andate diversamente.

Uno dei dipendenti della stazione di servizio ha raccontato che l'uomo si sarebbe rifiutato di pagare e, dopo aver bevuto alcuni bicchieri in un locale vicino, sarebbe tornato direttamente a casa. Dopo circa due ore il dipendente ha chiamato il carro attrezzi, come spiegato anche dall'altra figliastra Alexis: "Uno dei membri del personale ha chiamato personalmente il mio patrigno al telefono e gli ha detto: la sua auto è stata rimossa. È già sul carro attrezzi". Sempre secondo quanto raccontato dal dipendente della stazione di servizio, l'uomo sarebbe tornato sul posto sconvolto, opponendosi al sequestro del veicolo e discutendo animatamente con l'autista del carro attrezzi. In pochi attimi la discussione è diventata sempre più accesa, fino a quando il guidatore non ha sferrato un violentissimo pugno contro il 61enne, che poi è crollato sul marciapiede.

Trasportato d'urgenza in ospedale, Carlyle Thomas è morto a causa del terribile colpo ricevuto: i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sul posto è intervenuta la polizia che ha preso in custodia l'autista del mezzo, accusato di omicidio: "Sono felice che quel tizio sia stato catturato - ha concluso Andrele Peters - Spero che gli facciano scontare una pena lunga: ha appena tolto la vita a qualcuno".