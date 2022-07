Paura durante l'atterraggio: il carrello si surriscalda e prende fuoco

Momenti di paura su un aereo della Spirit Airlines atterrato all'aeroporto internazionale di Atlanta, in Georgia, proveniente da Tampa, in Florida: ha preso fuoco dopo che i freni del carrello si sono surriscaldati. Le squadre dei vigili del fuoco hanno subito spento le fiamme e nessun passeggero o membro dell'equipaggio è rimasto ferito.

Scottie Nelms era uno dei passeggeri a bordo dell'aereo e ha detto a FOX 5 che tutto andava bene quando sono decollati, mentre l'atterraggio è stato un po' più movimentato: "Una volta toccata terra, l'aereo ha emesso uno strano rumore dal lato sinistro. Nessuno sapeva cosa fosse fino a quando non ci siamo fermati completamente nel mezzo della pista di atterraggio", ha detto Nelms. "Abbiamo visto una fiamma provenire dal motore e lì ci siamo preoccupati". Non è stato necessario evacuare l'aereo in emergenza, tutto si è concluso nel migliore dei modi e senza conseguenze.

Il mese scorso tre persone erano rimaste ferite su un aereo della Red Air che aveva preso fuoco dopo l'atterraggio a Miami. Anche in quel caso, aveva stabilito la Federal Aviation Administration, si era surriscaldato il carrello.