Perché i carri armati non saranno utilizzabili dall'Ucraina almeno fino a primavera

Dopo mesi di pressioni e di trattative alla fine l'Ucraina di Volodymyr Zelensky ha strappato il tanto atteso impegno a essere rifornita carri armati moderni per provare a fermare l'avanzata russa e addirittura riconquistare i territori persi. Da che era costretta a utilizzare vecchi mezzi di fabbricazione sovietica, ora Kiev potrà contare su veicoli di ultima generazione come i Leopard 2 tedeschi, gli Abrams statunitensi e i Challenger britannici. L'arrivo di questi mezzi potrebbe segnare una svolta per il conflitto, ma è una svolta che però non è dietro l'angolo.

L'Ucraina dovrà aspettare almeno fino alla primavera per utilizzare i nuovi carri armati, innanzitutto per questioni logistiche legate alle difficoltà nel trasporto di questi mezzi, ma anche perché una volta consegnati i corazzati non potranno essere immediatamente utilizzati sul campo di battaglia, non sono come un'auto nuova che tutti sono capaci di mettere un moto e far partire, parliamo di veicoli complicatissimi da manovrare. Anche le stime più ottimistiche dicono che ci vorranno mesi prima che i carri possano essere impiegati nel conflitto contro l'esercito di Vladimir Putin in numero tale da fare la differenza, e nel caso degli Abrams potrebbe passare più di un anno prima che Kiev sia in grado di schierarli. Il vice segretario stampa del Pentagono Sabrina Singh ha dichiarato che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina una versione avanzata dell'Abrams, l'M1A2.

Gli Usa "non hanno questi carri armati disponibili in eccesso nelle nostre scorte americane", ha detto, aggiungendo che ci vorranno "mesi per trasferirli" al Paese. I carri armati Leopard 2 che la Germania ha promesso all'Ucraina arriveranno alla fine di marzo o all'inizio di aprile, ha annunciato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. Altri, come quelli messi a disposizione dalla vicina Polonia, potrebbero arrivare prima, ma comunque l'arrivo dei mezzi da solo non sarà sufficiente a permettere il loro utilizzo.

I soldati ucraini hanno dimostrato grandissime capacità di adattamento e finora hanno usato non solo i loro vecchi carri armati, ma anche quelli di produzione sovietica donati dagli Alleati e addirittura quelli russi che sono stati strappati al nemico. Ma adesso si troveranno a confrontarsi con macchinari guidati da sofisticati software che non saranno così automatici e semplici da utilizzare, soprattutto gli statunitensi Abrams. L'utilizzo e la manutenzione dei carri armati, la loro riparazione e la fornitura dei pezzi di ricambio necessari richiedono un addestramento dettagliato, dagli equipaggi dei veicoli fino all'intero sistema logistico che li supporta, a centinaia o forse migliaia di chilometri dalle linee del fronte nell'Ucraina orientale.

Anche per questo i carri armati tedeschi sono fondamentali, perché sono stati progettati per essere pilotati da eserciti di leva, come quello ucraino, e sono più semplici da utilizzare rispetto agli Abrams e ai Challenger, che sono impiegati da forze professionali volontarie negli eserciti statunitense e britannico. Anche i pezzi di ricambio sono più semplici da ottenere, mentre quelli degli statunitensi Abram dovranno arrivare dagli Stati Uniti, che dovranno mandarli ogni volta in Ucraina o magari stoccare pezzi in Polonia, Paese che pure sta assemblando una flotta di questi mezzi.

Mark Hertling, analista militare della Cnn che in passato ha comandato la 1a Divisione corazzata dell'esercito statunitense, ha sottolineato appunto che mantenere i carri armati pronti per la battaglia significa non solo addestrare i loro equipaggi, ma anche ogni persona nella catena di approvvigionamento che li supporta. "Chi dice semplicemente 'dategli quei dannati carri armati!' probabilmente non ha mai visto la coreografia per farli funzionare sul campo di battaglia", ha scritto su Twitter aggiungendo: "In combattimento basta sbagliare qualche cosa per provocare disastri e fallimenti. I carri armati letali si trasformano in fortini che non si muovono e non sparano".