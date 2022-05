Altri 4 casi di vaiolo delle scimmie in Inghilterra

Altri quattro casi di vaiolo delle scimmie sono stati rilevati in Inghilterra. Come riportato dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) i nuovi casi dell'infezione virale non sembrano essere collegati ai due precedenti casi del ??14 maggio e 7 maggio. Significa dunque che ci sono attualmente sette casi confermati nel Regno Unito, diagnosticati tra il 6 e il 15 maggio. I casi si sono verificati in una precisa tipologia di pazienti e presentano delle stranezze.

L'identikit dei nuovi casi

Dei quattro nuovi casi, tre erano a Londra e un caso collegato era nel Nord-Est. Gli utlimi quattro casi sembrano essere stati tutti contagiati nella capitale. Il primo caso era una persona che si era recentemente recata in Nigeria, dove si credeva avesse contratto l'infezione, prima di recarsi nel Regno Unito. I due casi annunciati il ??14 maggio convivono nella stessa famiglia e non sono collegati al caso precedente. Tutti e quattro i nuovi casi si identificano come gay, bisessuali o altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, come riportato dall'Ukhsa.

Tutti e quattro gli ultimi casi sembrano essere stati infettati a Londra e non esiste alcun collegamento di viaggio con un paese in cui il vaiolo delle scimmie è endemico: "Questo è raro e insolito" ha affermato Susan Hopkins, consulente medico capo dell'Ukhsa. L'Ukhsa sta rapidamente studiando la fonte di queste infezioni perché le prove suggeriscono che potrebbe esserci una trasmissione del virus del vaiolo delle scimmie nella comunità, diffusa da uno stretto contatto".

Il dottor Hopkins ha affermato che l'agenzia sta esortando gli uomini gay e bisessuali a essere consapevoli di eventuali eruzioni cutanee o lesioni insolite e a contattare un servizio di salute sessuale senza indugio.

La malattia e i sintomi

Il vaiolo delle scimmie è un'infezione virale solitamente associata ai viaggi in Africa occidentale. Di solito la malattia è lieve e diffusa dal contatto molto stretto con un infetto. La maggior parte delle persone guarisce entro poche settimane, anche se possono verificarsi malattie gravi. Il virus non si diffonde facilmente tra le persone e il rischio per la popolazione del Regno Unito è basso, secondo l'agenzia.

I sintomi iniziali del vaiolo delle scimmie includono febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, linfonodi ingrossati e brividi. Si possono sviluppare delle eruzioni cutanee, che spesso iniziano sul viso, per poi diffondersi ad altre parti del corpo, compresi i genitali. L'eruzione cutanea cambia e attraversa diverse fasi confondendosi con varicella o sifilide, prima di formare una crosta che in seguito cade.