Prova a salire sulla cassettiera che le cade addosso, muore bimba di 22 mesi

Una bimba di soli 22 mesi è morta schiacciata da una cassettiera su cui stava provando ad arrampicarsi a casa dei suoi nonni. I servizi di emergenza sono stati chiamati immediatamente per provare a salvare la piccola che è andata in arresto cardiaco quando è rimasta intrappolata sotto l'enorme mobile. La bimba ha riportato gravi lesioni dopo essere stata sostanzialmente schiacciata dal comò. Dopo averla trovata in quello stato i suoi parenti hanno immediatamente chiamato l'ambulanza che l'ha portata in ospedale dove purtroppo è stata dichiarata morta. La terribile tragedia è avvenuta negli Stati Uniti, nella Carolina del Sud, e la piccola si chiamava Ja’Laya Bryant.

La prozia ha invitato su Facebook le famiglie a fissare i mobili pesanti per evitare incidenti simili. La donna, Debra Putnam-Thomison, ha scritto sul social: "La mia famiglia ha bisogno di preghiere come nessun'altra. Ieri la mia bisnipote si è arrampicata su una cassettiera che si è rovesciata ed è caduta sopra di lei. Non sono riusciti a salvarla". Poi ha aggiunto: "Per favore, controllate che i vostri mobili siano avvitati al muro e che le porte siano chiuse per tenere al sicuro i nostri piccoli. La mia bellissima pronipote, Ja'Laya, 20 mesi, amata da tutti con il suo atteggiamento e la sua preziosa personalità. La vita non sarà più la stessa, ma sostenuti dalla grazia di Dio andremo avanti.".

