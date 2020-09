Lo Stato che punisce gli stupratori con la castrazione chirurgica

Castrazione chirurgica per chi viene riconosciuto colpevole di stupro. Il provvedimento è diventato realtà nello Stato di Kaduna, in Nigeria, a nord-ovest del Paese, come riferito su Twitter dal governatore dello Stato Nasir Ahmad el-Rufai.

La legge sulla castrazione chirurgica nello Stato di Kaduna (Nigeria)

La legge punisce con la castrazione chirurgica e la morte chiunque commetta stupro nei confronti di minori di 14 anni. Alle donne giudicate colpevoli di rapporti sessuali nei confronti di ragazzini di età inferiori a 14 anni saranno rimosse le tube di Falloppio prima della condanna a morte. Se la violenza sessuale ha come vittima una persona con più di 14 anni, il "reo" non viene condannato alla pena capitale ma dovrà scontare l’ergastolo.

Malam Nasir @elrufai has signed the Kaduna State Penal Code (Amendment) Law 2020 which provides stiff penalties upon conviction for the rape of a child, including surgical castration for male convicts and bilateral salpingectomy for female convicts pic.twitter.com/m86UXi4dEg — Governor Kaduna (@GovKaduna) September 16, 2020

La legge prevede inoltre che nei casi in cui la violenza sessuale da minori di età inferiore ai 14 anni, per confermare le accuse davanti alla giustizia si rende necessario un rapporto medico. Se la vittima è un bambino, si legge ancora nelle legge, il nome dello stupratore sarà inserito in un registro di autori di reati sessuali da pubblicare sui media.