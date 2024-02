Dove castreranno chirurgicamente i pedofili

In Madagascar i pedofili potranno essere castrati chirurgicamente. L'Alta Corte Costituzionale ha dato il suo ok al provvedimento repressivo voluto dal presidente della Repubblica, Andry Rajoelina, e anzi lo hanno reso più severo. Il massimo tribunale della Grande Isola africana ha stabilito che la pena dovrà ora essere inflitta "sempre" se la vittima è un bambino di meno di 10 anni, mentre sarà lasciata alla discrezione dei giudici nel caso di vittime più grandi. Finora, gli autori di stupri su minori di 15 anni erano puniti con la reclusione fino all'ergastolo.

Il due febbraio scorso, l'Assemblea nazionale del Madagascar aveva approvato una legge volta a risolvere un problema molto diffuso in questo Paese dell'Oceano Indiano con una popolazione di 29 milioni di abitanti. Gli alti livelli di povertà e la vulnerabilità dei bambini li rendono facili bersagli dei predatori sessuali, contribuendo a rendere la nazione una destinazione popolare per il turismo sessuale.

Oltre alla castrazione chirurgica per chi violenta bambini di meno di dieci anni, per gli altri casi il provvedimento prevede la possibilità di disporre l'ergastolo o anche la castrazione chimica. La castrazione chimica prevede la somministrazione di farmaci che inibiscono gli impulsi sessuali agendo sulla produzione di testosterone, un trattamento reversibile una volta interrotto mentre la castrazione chirurgica prevede la rimozione degli organi riproduttivi, intervento che è permanente.

Diversi Paesi, tra cui la Russia, l'Indonesia, l'Australia, la Germania e il Pakistan, utilizzano la castrazione chimica come punizione per alcuni reati sessuali, tra cui la pedofilia. In Francia, la castrazione chimica non può essere disposta da un giudice, ma è un trattamento deciso da un medico. Su richiesta di un tribunale penale o di una corte d'assise, un dottore è chiamato a decidere se il trattamento per ridurre la libido del condannato sia utile o meno.