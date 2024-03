La catena di supermercati che paga i commessi 5mila euro al mese

Un commesso di un supermercato può arrivare a guadagnare 5mila euro al mese. È quanto pesa la busta paga dei dipendenti della rete di supermercati Aldi in Svizzera, dopo l'aumento del salario minimo pari all'1 per cento. In base a una iniziativa lanciata dalla catena della grande distribuzione, i 3.900 dipendenti di Aldi Suisse che lavorano in 242 punti vendita in tutto il Paese ricevono lo stipendio di 4700 franchi (circa 4970 euro). Non solo. L'azienda tedesca ha previsto per i suoi impiegati svizzeri cinque settimane di ferie (sei per gli apprendisti di ogni età), quattro settimane di congedo di paternità e 18 settimane di maternità retribuite al 100 per cento, copertura dei due terzi dei contributi pensionistici, buoni acquisto, un abbonamento gratuito di telefonia mobile e un premio annuale in denaro legato alla produttività.

E non solo Aldi. Anche le catene concorrenti come Coop e Migros hanno deciso di aumentare i salari minimi nei loro stabilimenti svizzeri, con soglie non superiori però ai 4.100 franchi (3.765,37 euro) di stipendio mensile. Ma se è vero che il costo della vita in Svizzera è decisamente più alto che in Italia, queste cifre sono comunque impensabili per i commessi italiani, che devono fare i conti con il vertiginoso aumento dell'inflazione.