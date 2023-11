Cecchino ucraino uccide soldato russo da 3.800 metri: nuovo record mondiale

Un cecchino ucraino, un tiratore scelto, ha stabilito un nuovo record mondiale in combattimento uccidendo un soldato russo da una distanza di 3.800 metri: lo hanno reso noto i servizi di intelligence interni (Sbu).

"Questo colpo è stato sparato da un ufficiale speciale del servizio di sicurezza con un fucile ucraino Volodar Obriyu", ha riferito il servizio stampa della Sbu in un comunicato diffuso poi da vari media di Kiev, aggiungendo che il video del tiro (pubblicato su X) mostra il soldato colpito e la paura dei suoi commilitoni che si trovavano nelle vicinanze. Impossibile verificare in modo indipendente le informazioni.

"I cecchini della Sbu stanno cambiando le regole a livello mondiale, dimostrando la capacità di lavorare efficacemente a distanze fantastiche", ha sottolineato la Sbu. Il record precedente, di 3.540 metri, era stato stabilito in Iraq nel 2017 da un soldato canadese.

An Ukrainian sniper set a new world record. With his sniper rifle “Horizon’s Lord”, which is chambered in 12.7x114HL, he accurately hit on a distance of 3,800m the Russian at the right side.



Absolutely amazing shot! I can only bow.



Source: https://t.co/bSGzoPEK95#Ukraine pic.twitter.com/eHvUXsqt31