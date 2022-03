Il cecchino Wali è ancora vivo: "Sono stato l'ultimo a sapere della mia morte"

Wali non è morto. Il combattente arrivato in Ucraina dal Canada (e considerato, non si sa quanto a ragione, uno dei cecchini più bravi del mondo) è vivo e vegeto come ha fatto sapere lui stesso in una videointervista rilasciata al giornale Toronto Star. I rumours sulla morte del cecchino circolavano da una decina di giorni. Secondo le voci, messe probabilmente in giro dalla propaganda russa o filorussa, Wali sarebbe stato ucciso dall'esercito di Mosca appena 20 minuti dopo essere entrato in azione a Mariupol. Sui social era circolata anche una foto del presunto cadavere.

Si trattava di una fake news. "Sono stato l'ultimo a sapere della mia morte", ha ironizzato il cecchino. Che poi ha precisato: "Non sono mai stato a Mariupol, ho operato nei pressi di di Kiev, alle porte della capitale. Quando sono rientrato dalla missione ho acceso il telefonino e trovato decine di messaggi di gente preoccupata sulla mia sorte. Posso dire che sono stato l'ultimo a venire informato della mia morte".

Il vero nome del cecchino non è noto. Di lui sappiamo che è uno scienziato informatico franco-canadese che ha già partecipato due volte alla guerra in Afghanistan, prima nel 2009 e poi nel 2011. Sappiamo anche che è stato un componente del Royal 22e régiment, un reggimento di fanteria dell'esercito canadese. Grazie alle sue abilità balistiche il cecchino avrebbe ucciso dozzine di nemici in battaglia. Come spiegano però dalla Norman Brigade, un reparto reparto militare composto da ex militari canadesi e britannici, il record di uccisioni a distanza più lunga, pari a 3.540 metri, non è detenuto da Wali ma dall'unità d'élite JTF-2.

Dalla Norman Brigade fanno sapere anche di non aver apprezzato troppo l'atteggiamento del cecchino, troppo incline ad apparire sui media. "Non abbiamo mai avuto bisogno di tutta questa attenzione mediatica attraverso Wali" si legge in un post. "Lo abbiamo avvertito più volte che la catena di comando non ha appoggiato le sue azioni con i media. Siamo professionisti del silenzio e non volevamo essere al centro di tutta questa attenzione. Gli abbiamo detto di obbedire alla catena di comando ma lui vuol fare lo spirito libero. Però qui ci sono altre priorità".

Wali resta un cecchino molto temibile, ma lui stesso ha un po' ridimensionato le sue doti. "Non sono il migliore del mondo, sono bravo, ma qui in Ucraina c'è gente migliore. Sono stato un programmatore fino a qualche settimana fa e per essere un bravo cecchino hai bisogno di allenarti ogni settimana e io sono un po' fuori forma". "Sono un buon tiratore - ha detto ancora Wali - non ho ancora ucciso nessun russo ma ho dato il mio contributo: i cecchini servono anche ad altro, siamo i migliori osservatori e contribuiamo ad aiutare l'intelligence".