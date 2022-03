In Ucraina è arrivato "Wali", il cecchino più letale al mondo

Le forze armate ucraine adesso possono contare sull'aiuto di uno dei cecchini più famosi e letali al mondo. É arrivato a Kiev "Wali", scienziato informatico franco-canadese che ha già partecipato due volte alla guerra in Afghanistan, prima nel 2009 e poi nel 2011. "Wali", come è stato soprannominato, è noto per aver ucciso dozzine di nemici in battaglia: era uno dei componenti dell’unità d’élite JTF-2, il gruppo di cecchini che detiene il record di uccisioni a distanza più lunga, pari a 3.540 metri.

Nei giorni scorsi il presidente ucraino Zelensky aveva invitato i volontari di tutto il mondo ad unirsi alla battaglia contro l'invasione russa, che ormai va avanti da più di due settimane. Il cecchino franco canadese ha così deciso di andare in Ucraina, dove è atterrato mercoledì insieme al contingente canadese.

Come riportato dai media di tutto il mondo, il curriculum di Wali è invidiabile. Impiegato in Afghanistan ed in Iraq, nel 2017 è diventato celebre per avere ucciso un combattente dell'Isis da una distanza di oltre 3,5 chilometri: il colpo letale esploso con un fucile McMillan Tac-50, che gli è valso il record mondiale.

A spiegare le motivazioni che hanno spinto "Wali" a lasciare la vita da civile per tornare sul campo è stato il diretto interessato ai media canadesi: "È come essere un vigile del fuoco che sente suonare l’allarme. Voglio aiutare il popolo ucraino. È così semplice. Devo aiutarli perché ci sono persone bombardate solo perché vogliono essere europee e non russe. Questa è la mia realtà in questo momento. Mia moglie si è opposta all’idea, e questa è stata la parte più difficile della decisione".

Nonostante la moglie non fosse d'accordo, la donna ha capito farlo restare a casa sarebbe stato peggio. Così il 40enne è partito, lasciando a casa anche il figlio di appena un anno. Quale sarà il suo impatto in battaglia? Secondo le statistiche la produttività media di un cecchino è di 7 uccisioni al giorno, ma ovviamente esistono le eccezioni, grandi cecchini che possono arrivare anche a 10 morti in 24 ore. Wali, secondo Nexta Tv, potrebbe arrivare addirittura a 40: le sue doti sono ben note in tutto il mondo, al contrario del suo vero nome, che rimane tutt'ora un segreto.