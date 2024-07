Centinaia di razzi di Hezbollah contro Israele, Tel Aviv risponde

Hezbollah ha lanciato una raffica di razzi contro Israele, in risposta all'uccisione di un suo comandante militare, Muhammad Neamah Naser, in un raid di Tel Aviv avvenuto ieri (3 luglio) nel sud del Libano. La milizia islamica libanese afferma di aver lanciato più di 200 missili contro il territorio israeliano e sarebbero stati colpiti siti militari dello Stato ebraico. "Abbiamo attaccato con più di 20 droni varie postazioni israeliane", ha affermato una fonte della milizia sciita ad Al jazeera. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito a sua volta le postazioni di lancio nel sud del Libano e di aver intercettato numerosi proiettili. Alcuni droni e schegge di intercettazione hanno innescato incendi, ma non si segnalano vittime né feriti.

L'uccisione del comandante

La nuova escalation è iniziata dopo che Israele ha ucciso Muhammad Neamah Naser, affermando che si trattava del "comandante dell'unità Aziz" di Hezbollah, "responsabile degli attacchi sul territorio israeliano dal sud-ovest del Libano". Sarebbe il terzo comandante militare di alto livello ad essere ucciso nel sud del Libano dall'inizio delle violenze tra il partito filo-iraniano e Israele, l'8 ottobre scorso. Combattuto parallelamente alla guerra di Gaza, il conflitto tra Hezbollah, sostenuta da Teheran, e Israele si sta gradualmente intensificando da mesi, sollevando il timore di una guerra su larga scala, una guerra che entrambe le parti dicono di voler evitare e che i diplomatici della regione ma anche quelli occidentali stanno lavorando per prevenire.

Gli sforzi diplomatici

Gli Stati Uniti hanno guidato gli sforzi diplomatici per evitare una escalation. Hezbollah ha detto che non cesserà il fuoco finché Israele continuerà la sua offensiva nella Striscia di Gaza. Intanto le ostilità stanno infliggendo pesanti danni su entrambi i lati della frontiera, costringendo decine di migliaia di persone a fuggire dalle loro case. Amos Hochstein, un alto funzionario statunitense, sta guidando uno sforzo diplomatico di Francia e Usa per ripristinare la calma, ha detto un funzionario della Casa Bianca. "Francia e Stati Uniti condividono l'obiettivo di risolvere l'attuale conflitto attraverso la Linea Blu con mezzi diplomatici, consentendo ai civili israeliani e libanesi di tornare a casa con garanzie di sicurezza a lungo termine", ha dichiarato il funzionario come riporta la Reuters.

Le vittime

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ieri ha detto che le forze israeliane stanno colpendo Hezbollah "molto duramente ogni giorno" e saranno pronte a intraprendere qualsiasi azione necessaria contro il gruppo, anche se la preferenza è quella di raggiungere un accordo negoziato. Hezbollah ha iniziato a sparare contro obiettivi israeliani lungo il confine con il Libano dopo che il suo alleato palestinese Hamas ha lanciato un attacco contro Israele il 7 ottobre e uccidendo quasi 1200 persone. Gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso più di 300 combattenti di Hezbollah e circa 90 civili, secondo la Reuters. Israele afferma che il fuoco proveniente dal Libano ha ucciso 18 soldati e 10 civili. Intanto Il bilancio dei morti a Gaza ha superato le 38mila persone.