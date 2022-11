Esplosioni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, l'Aiea: "State giocando con il fuoco"

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia ma in territorio ucraino, è stata colpita per il secondo giorno consecutivo da colpi di artiglieria. Mosca e Kiev si accusano a vicenda, come già successo in passato, mentre l'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, avverte: "Chiunque ci sia dietro, deve fermarsi immediatamente. State giocando con il fuoco", ha detto il direttore Rafael Grossi.

Per il momento, non si registrano radiazioni, ha fatto sapere la stessa Aiea, ma la situazione resta critica. La società ucraina Energoatom, che gestiva l'impianto prima dell'arrivo dei russi, ha reso che sono stati registrati almeno 12 raid che hanno causato diversi danni. Non si conosce, però, l'entità dei danni. L'operatore nucleare russo Rosenergoatom, secondo quanto riporta la Tass, sostiene che gli attacchi sono cominciati ieri: "Hanno bombardato non solo ieri, ma anche oggi. Qualsiasi colpo di artiglieria a una centrale nucleare mette a repentaglio la sicurezza".

Il bombardamento, ricorda l'Aiea, ha interrotto "bruscamente un periodo di relativa calma presso l'impianto", che è la più grande centrale nucleare d'Europa. I tecnici dell'agenzia che si trovano sul posto "solo stamane hanno udito più di una decina di esplosioni in un breve lasso di tempo" e hanno "anche potuto vedere alcune delle esplosioni dalle loro finestre". "Ci sono stati danni ad alcuni edifici, sistemi e attrezzature nel sito, ma nessuno di essi finora è stato critico per la sicurezza nucleare". L'Aiea ha rilanciato l'appello urgente a Ucraina e Russia a trovare un accordo e implementare una zona di sicurezza e protezione nucleare intorno alla centrale Ucraina il prima possibile. "Non mi arrenderò fino a quando questa zona non sarà diventata realtà", ha detto Grossi.