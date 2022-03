Centrale nucleare di Chernobyl in mano russa. "Sono spaventati e impreparati"

Cosa succede realmente a Chernobyl? Il territorio, legato al terribile incidente del 1986, è stato preso dai russi e da allora non è ben chiaro cosa stia accadendo. Secondo la versione di Mosca è tutto sotto controllo, da Kiev sono stati sistematicamente lanciati dubbi sul rispetto dei protocolli di sicurezza e appelli per un maggiore monitoraggio. A parlare di Chernobyl dal suo spazio web, è una fotografa italiana. Francesca Gorzanelli dal 2015 racconta la vita lì attraverso testimonianze dirette. Uno dei suoi ultimi articoli riporta le parole di uno degli operai della centrale, che è tornato dalla stazione catturata.

E' la cronaca dei lunghissimi giorni con le milizie, delle difficoltà operative, dei turni massacranti e del cambio ottenuto solo dopo settimane estenuanti. "I russi - dice - ci hanno minacciati di 'trasformare tutti in carne'. E questo nonostante il fatto che sul territorio dell’impianto nucleare non si possa combattere. Il comandante della Guardia Nazionale ha ordinato loro di deporre le armi. Nel momento in cui i russi sono entrati nell’edificio, hanno costretto i nostri militari in una stanza dell’edificio amministrativo, dopodichè sono stati radunati nell’aula magna per un controllo. Tutto il resto dell’edificio è stato vietato ai nostri perchè gli occupanti ci hanno posizionato il proprio personale. Aumentavano di numero ogni giorno. Il personale della centrale nucleare è stato rimandato immediatamente al lavoro".

I russi, secondo la testimonanza, non hanno una preparazione adeguata per gestire un sito di tale portata. Da più parti si sottolinea che il movimento dei mezzi militari, solo il movimento, può fare aumentare le radiazioni. Eppure i mezzi di Mosca hanno continuato a muoversi. E le radazioni non conoscono nazionalità. L'impatto è devastante per chiunque. "Il rischio di radiazioni - prosegue l'operaio - è stato una buona leva per noi da utilizzare sugli occupanti. Abbiamo cercato di spaventarli in questo modo, dato che loro stessi ci avevano confermato di non avere idea di come fosse tenuto il sito. Quando abbiamo detto che c’erano tante radiazioni intorno loro hanno sgranato gli occhi, sussultando. Non avevano dosimetri. Hanno anche chiesto come rimuovere le radiazioni".

Il quadro che viene fuori è quello di un esercito impreparato, impelagato in una situazione ben più grande e pericolosa di quanto prospettato a dispetto degli annunci dello "zar" Putin.