Cosa resta della centrale nucleare di Fukushima?

Sono trascorsi 13 anni da quel terribile 11 marzo che sconvolse il Giappone. Era un venerdì pomeriggio, precisamente le 14:46, quando un terremoto di magnitudo 9 fece tremare per sei lunghi minuti la costa nella regione di Tohoku, sul versante nord orientale del Paese, generando una serie concatenata di eventi, con lo tsunami capace di devastare ampie fasce del territorio e la successiva dispersione delle radiazioni dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Il bilancio del triplice disastro fu devastante: oltre 22mila persone sono morte e 29mila residenti non sono riuscite a far ritorno nelle loro abitazioni. Preoccupanti le statistiche che monitorano i decessi legati al disastro, tra cui malattie o suicidi indotti da stress, che secondo l'Agenzia nazionale di polizia per la ricostruzione superano di poco quota 3.800.

La paura è tanta e gran parte della popolazione non è tornata nelle loro case, lasciando una regione ormai deserta. Le città di Tohoku stanno faticando ad attrarre nuovi residenti, in particolare nella prefettura di Fukushima. Sebbene il numero di sfollati sia diminuito rispetto al picco di 470mila, sette comuni della prefettura sono ancora designati come off-limits a causa delle radiazioni. Nei pressi della centrale nucleare l'accesso continua a essere vietato, e i lavori di smantellamento dovrebbero proseguire fino a una data compresa tra il 2041 e il 2051. Qui il processo di bonifica dell'impianto procede con lentezza, tra critiche e scontri diplomatici.

Era scontata l'ira dei Paesi che si affacciano sul Mar del Giappone, dopo il riconoscimento arrivato lo scorso 4 luglio dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) al piano dell'esecutivo di Tokyo del 2021 di iniziare il riversamento graduale dell'acqua radioattiva trattata nell'oceano Pacifico, attualmente contenuta in oltre mille cisterne all'interno del sito, l'equivalente di circa 500 piscine olimpioniche, ormai al 98 per cento della loro capacità di stoccaggio. Si tratta dell'acqua che è stata utilizzata per raffreddare il nocciolo dell'impianto e ridurre il pericolo radioattivo. Un piano che l'agenzia Onu ha definito "in linea con gli standard di sicurezza internazionali", poiché il rilascio delle acque reflue avrebbe un "trascurabile impatto radiologico sulla popolazione e sull’ambiente", si legge nel rapporto finale presentato dal direttore generale dell’agenzia, Rafael Grossi, al premier giapponese Fumio Kishida. Il rilascio delle acque reflue sarà graduale e non immediato: il processo infatti durerà almeno 30 anni. Circa 880 tonnellate di combustibile nucleare fuso altamente radioattivo sono nei tre reattori danneggiati, ma nessuno sa in quali condizioni sia il combustibile fuso o esattamente in quale parte dei reattori si trovi. Ed è fondamentale conoscere q uesti elementi, al fine di elaborare un piano per rimuoverlo in modo sicuro.

Il piano prevede che la Tepco si occupi di trattare l'acqua reflua per pulirla dai componenti più dannosi tramite il sistema Alps (Advanced liquid processing system), prima del rilascio nel Pacifico. Il meccanismo di pulizia dell'acqua rimuoverà la gran parte del materiale radioattivo, fatta eccezione del trizio, un isotopo dell’idrogeno considerato poco pericoloso per l'organismo umano se assorbito in piccole quantità e quando viene disciolto in vaste quantità d'acqua.

Proprio a causa del trizio, paesi vicini come Cina, Corea del Sud e Corea del Nord hanno contestato il progetto dell'esecutivo di Tokyo, imponendo il limite di import dei prodotti ittici del Giappone. La Cina in segno di protesta ha imposto un bando all'import di tutti i prodotti ittici provenienti dal Giappone, sfruttando la faccenda per alimentare una propaganda contro il governo nipponico (nemico storico della Repubblica popolare e sostenitore dell'indipendenza di Taiwan): Pechino ha accusato Tokyo di volere utilizzare il mare come una fogna e ha paventato ogni tipo di conseguenza se il governo giapponese prosegue con l'idea di rilasciare le acque reflue nel Pacifico. Stesso provvedimento è stato attuato da Russia, Hong Kong e Macao.

Tuttavia Tokyo procede con l'attuazione del suo piano. Il governo giapponese e la Tepco sostengono che lo smaltimento delle acque reflue è un passo cruciale verso lo smantellamento dell'impianto di Fukushima. Tuttavia, a causa della mancanza di dati, tecnologia e piani su cosa fare con il combustibile fuso, probabilmente radioattivo, e con gli altri rifiuti nucleari è difficile avere una visione chiara di come potrebbe concludersi lo smantellamento dell'impianto, una volta terminata la sua pulizia.

Cosa resta del ricordo di quel triplice disastro? Dal 2022, il governo di Tokyo ha deciso di non organizzare un evento su larga scala per le commemorazioni, a differenza dei comuni delle aree colpite che allestiscono cerimonie separate a livello locale. Il premier giapponese Kishida ha partecipato a una funzione organizzata dalla prefettura di Fukushima. "Ci impegniamo fermamente a creare una nazione resiliente ai disastri", ha detto il premier nipponico, promettendo di sfruttare al meglio le esperienze passate per affrontare le calamità, come accaduto con il terremoto del 1° gennaio 2024, che ha anche innescato un grave allarme tsunami.