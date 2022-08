Colpi di mortaio a Zaporizhzhia, paura per la centrale nucleare. Chi guiderà l'ispezione

Sei mesi di guerra in Ucraina proprio oggi, 24 agosto, e la tensione cresce ancora. L'esercito russo ha sferrato nella notte attacchi pesanti nelle regioni di Zaporizhzhia, Kharkiv e Sumy, secondo quanto riporta la stampa ucraina. E' soprattutto l'area di Zaporizhzhia a preoccupare per la presenza della centrale nucleare, la più grande d?Europa. Un dipendente dell'impianto e il suo autista sarebbero stati uccisi da un colpo di mortaio russo fuori dall'impianto. A dirlo è stato il presidente dell'agenzia atomica ucraina Energoatom, Petro Kotin, in un'intervista al Washington Post, spiegando che le vittime stavano entrando nell'area della centrale.

Quale sia la situazione della centrale è uno dei maggiori punti interrogativi della comunità internazionale. Si teme, e la preoccupazione si alza di giorno in giorno, una nuova Chernobyl. La centrale è al centro dell'ennesimo duello tra Russia e Ucraina. Le notizie che filtrano sono mescolate alla propaganda, da un lato e dall'altro. Un mistero anche la possibilità che i russi "stacchino" la corrente all?impianto, misura che comporterebbe (secondo gli ucraini) rischi incalcolabili alla sicurezza della centrale.

Il presidente russo Putin, nel corso di un colloquio col presidente francese Macron ha accettato che venga fatto un controllo da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Resta da capire però quando questo verrà compiuto. Sempre Kotin in una dichiarazione rilasciata appena il 22 agosto ha definito la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia "molto grave" e ha invocato l'arrivo degli ispettori dell'Aiea entro 10 giorni. Secondo Kotin nelle ultime tre settimane c'è stato un aumento dei bombardamenti nel sito" e "le azioni della Russia aumentano il pericolo per la sicurezza nucleare".

Le Nazioni Unite hanno chiesto l'accesso immediato degli esperti dell'Aiea. "Esortiamo ancora una volta le parti a fornire alla missione dell'Aiea un accesso immediato, sicuro e illimitato al sito (di Zaporizhzhia, ndr)", la dichiarazione della vicesegretaria generale, Rosemary DiCarlo, in una riunione del Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina. "Accogliamo con favore le recenti dichiarazioni dell'Ucraina e della Russia che indicano il sostegno all'obiettivo dell'Aiea di inviare una missione presso l'impianto, che sarebbe la prima in quel sito dall'inizio della guerra", ha aggiunto.

Chi entrerà nel sito? Ci sarà il capo dell'Aiea, Rafael Grossi. Lui stesso ha assicurato che si farà carico di guidare personalmente la missione. "A giorni, non settimane", la precisazione fatta alla Bbc. I tempi sarebbero quindi stretti, ma il condizionale è d'obbligo. Sono mesi che l'Agenzia cerca di inviare una missione di esperti ma sempre senza successo nonostante ufficialmente sia Mosca sia Kiev siano favorevoli alla missione.