Droni contro la centrale di Zaporizhzhia, cresce il rischio di un "grave incidente nucleare"

Il rischio di un grave incidente nucleare alla centrale di Zaporizhzhia diventa sempre più concreto. A lanciare l'allerta per il sito, controllato dalla Russia ma in territorio ucraino, è il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) Rafael Mariano Grossi. È dall'inizio della guerra in Ucraina che gli occhi sono puntati sulla centrale e più volte si è detto quanto le operazioni militari nell'area dell'impianto fossero pericolose. Nelle scorse ore però, per la prima volta dal novembre 2022, la centrale è stata direttamente presa di mira. "Si tratta di una grave escalation dei pericoli per la sicurezza nucleare che la centrale nucleare di Zaporizhzhya deve affrontare. Tali attacchi sconsiderati aumentano significativamente il rischio di un grave incidente nucleare e devono cessare immediatamente", ha affermato Grossi.

Per l'Agenzia è una "chiara violazione dei cinque principi fondamentali per la protezione dell'impianto stabiliti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel maggio dello scorso anno". Al momento non vi sono indicazioni di danni alla sicurezza nucleare critica o ai sistemi di protezione del sito. Gli attacchi militari rappresentano però "persistenti minacce" alla centrale e agli altri impianti nucleari.

"Come ho ripetutamente affermato – anche al Consiglio di sicurezza e al Consiglio dei governatori dell'Aiea, nessuno può concepibilmente beneficiare od ottenere alcun vantaggio militare o politico dagli attacchi contro impianti nucleari. Attaccare una centrale nucleare è assolutamente vietato - ha affermato Grossi - . Faccio appello fermamente ai decisori militari affinché si astengano da qualsiasi azione che violi i principi fondamentali che proteggono gli impianti nucleari".

Cosa succede alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

Costruita tra il 1984 e il 1995, la centrale di Zaporizhzhia è a circa 200 chilometri dalla regione contesa del Donbas e a 550 chilometri da Kiev. È la più grande centrale nucleare d'Europa e la nona più grande del mondo. Ha 6 reattori ciascuno con una potenza di 1000MW e una capacità di potenza totale di 42miliardi di Kwh, energia sufficiente per alimentare circa quattro milioni di case. In tempi normali produce un quinto dell'elettricità dell'Ucraina e quasi la metà dell'energia generata dagli impianti nucleari del paese.

Abbiamo detto che la preoccupazione per l'impianto dc'è dai primi giorni del conflitto. Adesso il pericolo è considerato maggiore perché l'impatto è stato diretto. Secondo quanto reso noto, gli esperti dell'Agenzia si sono recati in tre località colpite. "Sono stati in grado di confermare - si legge in una nota ufficiale - l'impatto fisico delle detonazioni dei droni, anche in uno dei sei edifici del reattore del sito, dove sembravano essere state prese di mira le apparecchiature di sorveglianza e comunicazione. Mentre si trovavano sul tetto del reattore, unità 6, le truppe russe hanno ingaggiato quello che sembrava essere un drone in avvicinamento. Ciò è stata seguita da un'esplosione vicino all'edificio del reattore".

La squadra dell'Aiea ha riferito di aver osservato "resti di droni" in questo e in altri due punti di impatto sul sito. In uno di essi, all'esterno di un laboratorio, hanno visto "macchie di sangue accanto a un veicolo logistico militare danneggiato, indicando almeno una vittima". Gli esperti hanno riferito di aver sentito esplosioni e colpi di fucile sul posto per tutta la giornata e colpi di artiglieria provenienti da vicino all'impianto.

"Danneggiata la parte esterna di un reattore"

Non ci sono "danni strutturali a sistemi, strutture e componenti importanti per la sicurezza nucleare o l'incolumità dell'impianto", ma si riferisce di "lievi bruciature superficiali sulla parte superiore del tetto della cupola del reattore dell'Unità 6 e rigature su una parete di cemento. soletta di sostegno dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua primaria di reintegro".

"Sebbene il danno all'unità 6 non abbia compromesso la sicurezza nucleare, si è trattato di un incidente grave che ha il potenziale per minare l'integrità del sistema di contenimento del reattore", ha affermato il direttore generale Grossi.