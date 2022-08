A Zaporizhzhia si rischia davvero la catastrofe nucleare?

Non si fermano i bombardamenti in Ucraina nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ed esiste il rischio di una catastrofe: "Fermate le azioni militari, serve un accordo per creare una zona smilitarizzata e sicura", ha ammonito il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ribadendo l’allarme lanciato dall’Aiea. Russia e Ucraina si accusano reciprocamente di avere messo in pericolo l’impianto, il più grande in funzione in Europa, nel quale lavorano tecnici ucraini sotto il controllo delle truppe russe. La società ucraina Energoatom ha dichiarato ieri che il complesso di Zaporizhzhia è stato colpito cinque volte dai raid russi, "anche vicino ai magazzini di materiali radioattivi, ma i livelli di radiazioni sono rimasti normali". Le autorità russe hanno affermato che sono state le forze ucraine a bombardare l’impianto, per due volte.

Gli occhi del mondo in questi giorni sono puntati sulla centrale. Gli Stati Uniti e non solo chiedono che l’impianto venga dichiarato zona demi-litarizzata, perché ancora ieri ci sono state nuove esplosioni. La centrale si trova nella città di Enerhodar, nel sud-est dell'Ucraina, lungo la riva sinistra del fiume Dnepr (Dnipro in ucraino). Il ministero della Difesa del Regno Unito ha affermato a più riprese che la Russia sta utilizzando l'area per lanciare attacchi, approfittando dello "stato protetto" della centrale nucleare, per ridurre il rischio di attacchi notturni da parte delle forze ucraine.

Scambi di accuse

Un nuovo attacco contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp) è stato denunciato sia da russi che ucraini, che si accusano a vicenda. Secondo l'agenzia stampa russa Tass, le forze ucraine hanno sparato oggi due volte contro la centrale, che è sotto occupazione russa da marzo, ma dove continuano a lavorare i tecnici ucraini. Anche la compagnia ucraina dell'energia Energoatom denuncia attacchi contro la centrale, puntando il dito contro le forze filorusse. Oggi i russi hanno bombardato ancora la Znpp, cinque colpi sono stati registrati "nell'area dell'ufficio del comandante della centrale, vicino all'area della saldatura e il deposito delle fonti radioattive. Dell'erba ha preso fuoco in una piccola area, ma nessuno è stato ferito", ha riferito Energoatom su Telegram. Successivamente, continua il post, altri cinque colpi hanno raggiunto "l'area del dipartimento dei pompieri, non lontana dalla Znpp.. Per tutelare la sicurezza dei lavoratori della centrale, gli autobus con il personale del turno entrante sono stati rimandati indietro a Energodar. Fino a quando non si normalizzerà la situazione, rimarrà in servizio il personale presente nella centrale". Secondo Energoatom, "la situazione nella centrale è al momento sotto controllo. La notizia, subito diffusa fra il pubblico ostile, che lo staff ha lasciato la centrale in presa al panico, è un falso e una manipolazione".

Le "azioni criminali dell'Ucraina contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia" potrebbero portare il mondo "sull'orlo di una catastrofe nucleare". Lo ha affermato il Rappresentante Permanente della Russia all'Onu Vasily Nebenzya alla riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, a quanto riporta la Tass. "Abbiamo ripetutamente avvertito l'Occidente che, se non lo riporta in sé, il regime di Kiev prenderà i passi più mostruosi e sconsiderati, le cui conseguenze andranno ben oltre i confini dell'Ucraina. Sfortunatamente, questo è esattamente quello che sta succedendo ora", ha detto il diplomatico. "Gli attacchi criminali di Kiev alle infrastrutture nucleari stanno spingendo il mondo sull'orlo di una catastrofe nucleare di dimensioni paragonabili a quella di Chernobyl", ha affermato Nebenzya. "Se gli attacchi delle forze armate dell'Ucraina continuano, può accadere in qualsiasi momento. E i territori di Kiev, Zaporozhye, Kharkov, Poltava, Kherson, Odessa, Nikolaev, Kirovograd, Vinnitsa, la DPR e la LPR saranno minacciate di contaminazione radioattiva, così come le aree di confine di Russia e Bielorussia, oltre a Moldova, Bulgaria e Romania". "E queste sono le previsioni più ottimistiche degli esperti - ha aggiunto - La reale portata di un disastro alla centrale nucleare di Zaporizhzhya è persino difficile da immaginare: in questo caso, tutta la responsabilità ricadrà sugli sponsor occidentali di Kiev".

"La Russia deve ritirarsi dalla centrale nucleare per ripristinare la sicurezza dell'Europa", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a quanto riporta Kviv Independent. "La Russia ha raggiunto un nuovo minimo nella storia globale del terrorismo", ha detto Zelensky. "Nessun altro ha usato una centrale nucleare così sfacciatamente per minacciare il mondo intero e chiedere alcune condizioni". Per gli ucraini, le forze di Mosca si stanno facendo scudo con la centrale, usandola come base da cui bombardare indisturbati le posizioni nemiche.

Onu: "Qualsiasi danno può portare a conseguenze catastrofiche"

Guterres, al Consiglio di Sicurezza dell’Onu di New York, si è detto "profondamente preoccupato per l’escalation degli attacchi degli ultimi giorni" e ha invitato "le forze militari di Russia e Ucraina a cessare immediatamente tutte le attività nelle vicinanze della centrale". Ha poi esortato entrambe le parti a ritirare dall’impianto tutto il personale e le attrezzature militari, ad astenersi da qualsiasi ulteriore dispiegamento di forze o attrezzature sul sito e a trovare subito un accordo per mettere in sicurezza tutta l’area attorno alla centrale. "Dobbiamo essere chiari, qualsiasi danno a Zaporizhzhia o a qualsiasi altro impianto nucleare può portare a conseguenze catastrofiche su un territorio vastissimo. Questo è del tutto inaccettabile", ha detto Guterres.

La centrale è stata uno dei primi obiettivi dell'invasione russa in Ucraina: del resto, con i suoi sei reattori, che hanno una capacità netta di 950 megawatt di elettricità, l'impianto potrebbe soddisfare la domanda di elettricità di quattro milioni di famiglie. Per ora, i reattori attivi sono solo due, e i circa 10mila dipendenti sono adesso sotto il controllo dell'esercito di Mosca. La società statale ucraina Energoatom, che gestiva la centrale fino al marzo scorso, ha denunciato in queste ore che l'obiettivo della Russia, che avrebbe inviato dipendenti della sua compagnia statale Rosatom sul posto, è di tagliare i rifornimenti al Sud del Paese.

L'Aiea ha affermato che a Zaporizhzhia sono stati violati cinque dei sette principi di sicurezza nucleare: l'integrità fisica degli impianti dovuta all'attività militare; il funzionamento in ogni momento dei sistemi di protezione; le buone condizioni dei dipendenti, che lavorano in condizioni di enorme stress; l'alimentazione elettrica, che ha subito danni a una linea esterna, e il monitoraggio di possibili radiazioni. Dopo una giornata ad altissima crescente, più tranquillizzanti sono state le parole di Rafael Grossi, il direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (Aiea), secondo cui la centrale non rappresenta al momento una "urgente minaccia". Ma, ha aggiunto Grossi, la situazione potrebbe cambiare in qualsiasi momento, ribadendo per l'ennesima volta la necessità che gli specialisti dell'Aiea visitino al più presto la struttura. La compagnia nucleare di stato ucraina ha più volte affermato che l'Ucraina non ha mai invitato l'Aiea ufficialmente perché qualsiasi visita legittimerebbe la presenza della Russia.

La più grande centrale nucleare d'Europa è pericolosamente vicina ai combattimenti: e questo, purtroppo, è un dato di fatto che nessuno può negare. Il recente intensificarsi dei bombardamenti aumenta in maniera esponenziale il rischio di incidenti, anche involontari o minori, come l'interruzione della fornitura di energia elettrica che potrebbe provocare una fuoriuscita di materiale radioattivo.

Nel 1986, l'Ucraina settentrionale è stata teatro del peggior disastro nucleare della storia, quando è esploso un reattore dell'impianto di Chernobyl. Le forze russe hanno sequestrato anche quel che resta dell'impianto di Chernobyl subito dopo l'invasione del 24 febbraio di quest'anno, ma si sono ritirate dopo cinque settimane. I computer del sito sono stati saccheggiati o danneggiati, ma le apparecchiature nucleari dell'impianto dismesso non sono state interessate dalle operazioni.

Immagine da BBC

Quanto è reale il rischio?

Vari esperti affermano che la situazione a Zaporizhzhia - dove sono di stanza 500 soldati russi e 50 mezzi pesanti compresi i carri armati, secondo l'Ucraina - non giustifica al momento avvertimenti di un disastro a livello europeo. I rischi dei bombardamenti sono limitati dato che i reattori sono protetti da 10 metri di cemento, secondo Leon Cizelj, presidente della Società nucleare europea. Ha stimato che solo una raffica di bombardamenti aerei mirati potrebbe "violare" le pareti del reattore.

Un attacco ai siti di stoccaggio del combustibile, ha aggiunto, avrebbe un effetto limitato, poiché qualsiasi materiale radioattivo rilasciato percorrerebbe solo dai 10 ai 20 chilometri. James Acton, co-direttore del programma di politica nucleare presso il Carnegie Endowment for International Peace, ha convenuto che i bombardamenti non sono il vero rischio, indicando invece la vulnerabilità dei sistemi di raffreddamento dell'impianto. "L'analogia giusta qui è Fukushima, non Chernobyl", ha detto. Le centrali nucleari sono progettate con più sistemi di sicurezza indipendenti, inclusi numerosi collegamenti alla rete e generatori diesel di riserva. Zaporizhzhia utilizza anche uno stagno spray per il raffreddamento, il che significa che l'acqua calda dall'interno della pianta viene spruzzata nell'aria esterna per abbassarne la temperatura. Questi "saranno effettivamente relativamente vulnerabili perché devono essere in contatto con il mondo esterno", rendendoli potenziali bersagli di attacco, ha affermato Acton.

Entrambi gli esperti hanno sottolineato che anche nello scenario peggiore, se i sistemi di raffreddamento si guastassero, provocando la fusione del reattore, ciò causerebbe solo gravi danni a livello locale. Cizelj ha stimato un raggio di 30 chilometri. "Sarebbe una tragedia per la popolazione locale", ha detto, anche se non creerebbe vittime immediate, ma "per noi in Europa sarebbe un evento molto poco importante, in termini di conseguenze per la salute o per l'ambiente".