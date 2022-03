Il centro commerciale a Kiev bombardato: "Era deposito militare"

L'attacco condotto dai russi contro il centro commerciale "Retroville" di Kiev ha suscitato diversi dubbi circa l'opportunità di colpire un obiettivo militare eppure ora emerge il perché Mosca abbia attaccato con un missile ad alta precisione il complesso che ospitava cinema multisala e negozi radendolo al suolo.

Precedentemente il centro commerciale era stato chiuso al pubblico e trasfrormato in un deposito di munizioni. Sui social era stato pubblicato anche un video nel quale si vedono come i militari ucraini utilizzano i condomini della zona come scudo.