"La Russia mente"

Altro che ritirata, a Chernihiv bombardamenti senza sosta: "Siamo sotto colossale attacco"

Non c'è stata alcuna tregua degli attacchi russi su Chernihiv nonostante la promessa fatta ieri durante i negoziati in Turchia. La denuncia del sindaco ucraino: "La Russia mente sempre, i bombardamenti sono andati avanti per tutta la notte"