La prova delle trincee scavate dai russi nella Foresta rossa di Chernobyl

Prima del 26 aprile 1986 il paesaggio era quello di una distesa di pini silvestri, dopo quella data le piante sono diventate di colore arancione e sono morte. Oggi quella stessa zona è segnata da solchi nella terra. E' la Foresta rossa, la zona boschiva che inizia a 500 metri dalla centrale nucleare di Chernobyl e che ancora oggi è l'area naturale a più alta contaminazione della Terra. Qui i soldati russi hanno scavato delle trincee esponendosi alle radiazioni. Un video lo dimostra e si rafforzano le voci dei danni patiti dalle truppe dopo l'esposizione.

Dopo il disastro di Chernobyl, la Foresta rossa è stata una delle aree più colpite dalla ricaduta di materiale radioattivo. Oggi la radioattività non è omogenea: in alcune zone negli anni si è ridotta, in altre invece il terreno l'ha trattenuta. Molte aree sono del tutto interdette all'uomo. Eppure le truppe russe sono entrate nella foresta. Lo hanno fatto subito, nei primi giorni di azioni militari. E subito si è parlato di possibile contaminazione nucleare.

Il passaggio dei mezzi militari ha alzato pulviscono radioattivo, poi i militari hanno scavato vere e proprie postazioni difensive (adesso abbandonate). A dimostrarlo ci sono le immagini catturate dall'alto. Gli stessi ucraini, residenti e addetti all'impianto, hanno raccontato di militari che sono arrivati senza protezioni, con la mimetica. Si sono mossi in un ambiente contaminato senza alcuna tutela.

Non sono state le uniche azioni a dir poco sconsiderate vista la zona. Quando hanno preso possesso della centrale, le difficoltà nella gestione sono state evidenti. Sono anche divampati incendi nell'area prossima all'impianto, col rischio di fughe tossiche. C'è stato poi il furto all'Ekocentre (l’impresa statale ucraina incaricata del monitoraggio delle radiazioni e dell’ambiente, ndr). Da lì sono spariti anche campioni radioattivi. E le conseguenze, secondo quanto si è appreso, sono arrivate ben presto. Stando ai media ucraini, sarebbe stata accertata la prima morte di un soldato russo causata dalle radiazioni ricevute a Chernobyl. A comunicarlo sul proprio canale tv è stata l'azienda ucraina Energoatom che si occupa della gestione delle centrali nucleari. Altri cento soldati sarebbero stati ricoverati.