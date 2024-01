Chi vende le armi ad Hamas

La guerra nella Striscia di Gaza, scoppiata in risposta all'attacco dei miliziani di Hamas lo scorso 7 ottobre, ha superato la soglia simbolica dei 100 giorni. Ma da dove arrivano tutte le armi che le brigate Al-Qassam hanno usato e stanno continuando ad usare in questa nuova fase della perenne crisi mediorientale?

Un'inchiesta dell'agenzia giornalistica Associated press (Ap) ha rivelato che dietro l'accumulo del materiale militare del gruppo palestinese ci sono "i soliti noti", cioè quelle potenze che hanno interesse a destabilizzare lo scenario regionale e, soprattutto, a contrastare Israele e gli Stati Uniti: Iran, Russia, Corea del Nord e Cina.

Chi rifornisce i miliziani

Attraverso l'analisi delle caratteristiche distintive degli equipaggiamenti utilizzati dai miliziani, condotta su una grande mole di documentazione audiovisiva (inclusi i video diffusi dalla propaganda di Hamas) di tre mesi di combattimenti, gli esperti militari sono stati in grado di risalire ai loro Paesi di fabbricazione. È tuttavia impossibile stabilire se le forniture sono sponsorizzate direttamente dai governi o se l'acquisto è stato fatto sul mercato nero, che in Medio Oriente è particolarmente florido, con armi e componenti in vendita sui social media dall'Iraq alla Libia passando per la Siria.

"La maggior parte delle armi è di origine russa, cinese o iraniana, ma sono presenti nell'arsenale anche armi nordcoreane e prodotte nei Paesi dell'ex Patto di Varsavia", ha dichiarato N.R. Jenzen-Jones, esperto di armi e direttore dell'Armament research services australiano. Nello specifico, i fucili da cecchino arrivano dall'Iran, gli Ak-47 dalla Russia e dalla Cina, le granate lanciate dai razzi dalla Corea del Nord e dalla Bulgaria. E molti razzi anticarro sono stati assemblati proprio a Gaza, sotto gli occhi dell'intelligence israeliana, che si è sempre fatta grande vanto delle proprie capacità di sorveglianza.

Hamas ha ovviamente bisogno di reperire continuamente queste armi d'assalto. E, stando all'analisi delle immagini in questione, è finora riuscito a centrare l'obiettivo, dato che gli equipaggiamenti usati dalle brigate Al-Qassam sono relativamente nuovi, a riprova della capacità del gruppo di "bucare" il blocco aereo e navale cui Gaza è sottoposta da quando Hamas ha preso il controllo della Striscia nel giugno 2007. Con ogni probabilità, le armi arrivano attraverso un contrabbando via mare e via terra (principalmente dall'Egitto), tramite tunnel sotterranei o nascoste all'interno di carichi di cibo e altri beni.

Washington e Tel Aviv accusano da tempo Teheran di fornire armi, denaro e addestramento ai combattenti palestinesi, compresi Hamas e la Jihad islamica, ma non c'è mai stata alcuna conferma ufficiale da parte degli ayatollah. Secondo gli esperti, tuttavia, sarebbe praticamente impossibile per i miliziani di Gaza produrre artigianalmente armi come quelle mostrate in alcuni video di propaganda senza un aiuto esterno, utilizzando esclusivamente le rudimentali attrezzature di lavorazione pure mostrate nei video. I filmati in questione sarebbero dunque una cortina di fumo per nascondere le tracce delle reali forniture.

L'arsenale di Hamas

Nei video e nelle immagini disponibili in rete si conferma una sproporzione non solo delle forze in campo ma anche della qualità degli armamenti a loro disposizione. E tuttavia, la superiorità tecnologica dell'esercito israeliano (Idf, acronimo di Israel defense forces), che dispone di carri armati moderni, artiglieria, elicotteri da combattimento e una flotta di fighter jet di fabbricazione statunitense, non può dispiegarsi fino in fondo in uno scenario di guerra urbana come quello delle scorse settimane. In questo contesto, i miliziani palestinesi si muovono più agilmente, trasportando armi leggere che possono portare con sé e impiegando tattiche di attacco e fuga.

Come detto, l'arsenale di Hamas è variegato e va dai fucili d'assalto e le mitragliatrici ai missili terra-aria a spalla e ai proiettili anticarro artigianali, fino ai droni. La combinazione di armamenti di contrabbando e materiali prodotti "in casa" dall'operosa industria bellica di Gaza fornisce ai miliziani un valido supporto per il tipo di guerra asimmetrica che stanno conducendo. Ad esempio, Hamas si servirebbe di torni industriali per modellare razzi e mortai, che poi equipaggia con esplosivi fabbricati con fertilizzanti agricoli. Vengono prodotti artigianalmente anche lanciarazzi multipli (in grado di sparare fino a 14 proiettili contemporaneamente) e i droni Zouari, così chiamati in onore dell'ingegnere tunisino che li ha progettati ucciso dal Mossad nel 2016, usati tra le altre cose per mettere fuori uso i sistemi di sorveglianza israeliani nell'attacco del 7 ottobre.

Ma Hamas produce a Gaza anche armamenti più sofisticati, come una copia del razzo anticarro Pg-7Vr, di origine russa, progettato apposta per eludere i sistemi di armatura reattiva (cioè delle piastre con un rivestimento esplosivo che viene detonato verso l'esterno quando un missile si avvicina, per distruggerlo prima che impatti il veicolo), come quelli montati sui carri armati israeliani Merkava Mark VI. La versione palestinese del razzo, la cui efficacia è ancora da verificare, è stata ribattezzata Al-Yasin 105 in onore di Ahmad al-Yasin, uno dei fondatori di Hamas ucciso dall'Idf nel 2004.

Tra le armi più tipiche sicuramente provenienti dall'esterno troviamo invece il fucile da cecchino iraniano Am-50 Sayyad ("cacciatore" in arabo), che spara pallottole calibro 50 e che è stato usato in passato in Yemen, Siria e Iraq. I combattenti palestinesi usano anche sistemi d'arma prodotti in Iran e Cina che ricopiano quelle di epoca sovietica, come i lanciamissili antiaerei portatili 9M32 Strela ("freccia" in russo) a ricerca di calore, che risalgono agli anni Sessanta, o i celeberrimi Rpg.

Il calcio dell'impugnatura di uno di questi lanciamissili sarebbe caratteristico di una variante cinese utilizzata dalle forze armate iraniane e dai loro alleati, come Hezbollah in Libano. Ma ci sono anche Rpg marchiati con una striscia rossa, che segnalerebbe la fabbricazione nordcoreana, e granate prodotte in Bulgaria. L'Idf ha inoltre recuperato sul campo di battaglia delle mine anticarro che parrebbero delle copie iraniane delle Tc-6 di progettazione italiana. C'è poi la Pkm-T80, la versione iraniana della mitragliatrice cinese Type 80, talmente simile all'originale da essere difficilmente distinguibile.

Infine, come avviene in Ucraina, anche Hamas utilizza droni carichi di esplosivi che detonano all'impatto, anche se non è chiaro se si tratti di armamenti prodotti in Iran o a Gaza, mentre sono stati segnalati anche dei droni di produzione cinese che trasportano esplosivi da sganciare su truppe e mezzi israeliani. Come sottolinea Jenzen-Jones, "la disponibilità di veicoli aerei senza pilota commerciali, questi droni leggeri, ha cambiato radicalmente la guerra negli ultimi anni".