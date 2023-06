Chi è Prigozhin, da ex venditore di hot dog a chef di Putin

Pluripregiudicato, poi venditore di hot dog e imprenditore nella ristorazione fino a diventare capo della milizia privata del presidente russo Vladimir Putin. Questa in estrema sintesi la storia di Yevgeny Prigozhin, capo della milizia Wagner. Prima al soldo di Mosca ora contro il leader del Cremlino: ha appena dichiarato l’inizio di una "guerra civile" in Russia e sta marciando con il suo esercito di mercenari verso la capitale. Chi è veramente Yevgeny Prigozhin?

Yevgeny Prigozhin è nato a San Pietroburgo nel 1961. Dopo aver scontato alcune condanne per furto con aggressione e vari crimini, all’età di 30 anni apre un chiosco di hot dog a Leningrado con l’aiuto del padre. Preparava con le sue mani la salsa con cui insaporiva i panini, arrivando a incassare l'equivalente di mille dollari al mese, al netto dei cento euro per chiosco che versava alla criminalità organizzata per protezione.

Gli affari gli vanno così bene che inaugura una serie di ristoranti, poi una società di catering per il Cremlino e per l'esercito. Era suo il ristorante situato su un battello sulla Neva, il 'New Island', dove Putin portava George W. Bush. A questo punto della storia la svolta: Yevgeny Prigozhin entra nelle stanze del potere e mette su la brigata Wagner, braccio armato del presidente russo estraneo ai vincoli del diritto e delle regole. Combatte in Ucraina nel 2014 ma anche in Medio Oriente e in Africa. Poi ritorna in Ucraina, con l'invasione russa del 24 febbraio 2022, rendendosi protagonista delle più atroci battaglie. Come non ricordare il regalo agli eurodeputati dopo che la Wagner viene inclusa dall'Eurocamera nella lista delle organizzazioni terroristiche: una custodia di un violino con dentro un martello insanguinato.

Soprannominato lo chef di Putin, Yevgeny Prigozhin combatte per Putin fino a quando non inizia ad avere delle forti divergenze con i vertici dell’esercito russo, in particolare contro il ministro della Difesa Sergey Shoigu. Negli ultimi mesi Prigozhin ha lanciato pesantissime accuse contro la leadership del Cremlino sostenendo addirittura che il ministero della Difesa avrebbe dato l'ordine di lanciare missili contro le basi dei miliziani. A Bakhmut, invece, sarebbero stati lasciati senza munizioni e supporto aereo. Prigozhin ha criticato duramente le operazioni militari in Ucraina: "Il ministero della Difesa - ha detto, tra le altre cose - sta cercando di ingannare l'opinione pubblica raccontando la storia che ci sono stati livelli folli di aggressione da parte ucraina e che ci avrebbero attaccato insieme all'intero blocco della Nato". Poi l’inaspettato annuncio: l’inizio della guerra civile russa e la marcia su Mosca.

