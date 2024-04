Chi era Mohammad Reza Zahedi, il generale ucciso in Siria da un attacco israeliano

Uno dei più importanti pasdaran iraniani è stato ucciso in un raid israeliano a Damasco, in Siria, il 1° aprile. A perdere la vita nell'attacco missilistico è stato Mohammad Reza Zahedi, esponente di spicco della Forza Quds in Siria e Libano, nota per le sue operazioni militari e intelligence all'estero per conto del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran. L'eliminazione di Mohamed Reza Zahedi è stato il colpo più duro inferto all'Iran negli ultimi cinque anni e la più significativa dopo la morte di Qasem Soleimani, ucciso a Baghdad il 3 gennaio 2020 da un attacco mirato delle forze militari statunitensi su ordine di Donald Trump.

La fiducia dell'Ayatollaha Khamenei

Il generale 63enne era entrato nelle fila dei pasdaran da giovane, ai tempi dell'assalto all'ambasciata americana del 1979, e ne aveva scalato rapidamente le gerarchie. Zahedi ha ricoperto posizioni di rilievo nel Corpo delle Guardie Rivoluzionari islamiche iraniane come comandante dell'Aeronautica e delle Forze Terrestri. Poi la svolta negli scorsi anni, quando ha assunto il comando delle operazioni militari segrete dell'Iran in Siria e Libano, tessendo rapporti militari ed economici con Hezbollah, organizzazione paramilitare sciita attiva in Libano dal 1982.

Seppur meno "noto" di Soleimani, Zahedi era un nome noto nell'Iran tanto che aveva conquistato persino la fiducia della Guida Suprema in persona, Ali Khamenei, per il pugno duro che ebbe nel reprimere le contestazioni studentesche del 1999 e del 2009. Con solenne decreto, l'Ayatollaha Khamenei aveva permesso a Zahedi di diventare comandante delle forze di terra, d'aria e di mare del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica, ma anche responsabile di tutte le attività d’intelligence della Forza Quds in Siria e in Libano, quella che ha come missione principale la liberazione della Gerusalemme musulmana dal nemico sionista.

Il generale ha acquisito la sua esperienza anche fuori i confini iraniani, tanto che era finito sulla lista nera Onu e sotto sanzioni negli Usa, in Australia, nell'Ue e in Gran Bretagna. Zahedi era un punto di riferimento di tutta la muqawama, la resistenza filoiraniana che sostiene il dittatore siriano Bashar al Assad. Per questo il generale è stato ucciso a pochi passi dal consolato dell'Iran a Damasco. Con il sempre più debole regime di Damasco, le Guardie Rivoluzionarie hanno avviato una massiccia campagna in Siria con lo scopo di trasformare il Paese in una postazione militare da sfruttare, prima o poi, in una guerra contro gli israeliani.

Dura la condanna di Teheran. Il ministero degli Esteri iraniano ha denunciato l'attacco mentre l'ambasciatore iraniano a Damasco, Hossein Akbari, ha affermato che "la risposta di Teheran sarà dura". Come tanti altri consiglieri del presidente iraniano Raisi, anche Zahedi aspirava a un futuro politico. Ma un attacco israeliano ha posto la parole fine alle sue ambizioni.