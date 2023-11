Chi governerà Gaza dopo la guerra

Sono passate cinque settimane dall'attacco di Hamas a Israele e dall'inizio del conflitto a Gaza, e oltre 13mila persone sono state uccise, soprattutto civili. Al momento, non ci sono segnali che la guerra possa terminare, nonostante gli appelli dell'Onu al cessate il fuoco. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito più volte che finché Hamas non verrà sradicata dalla Striscia, i raid continueranno. Ma se questo obiettivo dovesse essere raggiunto, cosa succederà il giorno dopo a Gaza? Chi si prenderà l'onere di governare un territorio di 2 milioni di persone devastato dalle bombe?

Chi sostituisce Hamas

La risposta a tali domande è uno dei grattacapi diplomatici che sta mettendo contro Israele e Stati Uniti, ma anche le fazioni palestinesi e il mondo arabo e musulmano. Senza Hamas, il primo indiziato per riempire il vuoto di potere è chi governava la regione fino al 2006, ossia l'Autorità nazionale palestinese (Anp). È l'ipotesi che sembra essere più gradita a Washington: "Ci dovrebbe essere una leadership politica unificata in Cisgiordania e a Gaza. L'Autorità palestinese è la leadership politica in Cisgiordania. A lungo termine, naturalmente, la determinazione di come la Cisgiordania e Gaza saranno governate dipenderà dal popolo palestinese", ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

Il no di Netanyahu all'Anp

Le parole di Sullivan sono arrivate in risposta alle dichiarazioni di Netanyahu, che invece ha alzato un muro contro il ritorno dell'Anp a Gaza: "Un'autorità civile deve collaborare per raggiungere due obiettivi: uno è demilitarizzare Gaza, l'altro è deradicalizzarla. E devo dire che l'Anp ha purtroppo fallito in entrambi", ha argomentato il premier israeliano in una intervista all'emittente americana Cnn. "Dobbiamo dare a Gaza un futuro migliore, non riportarla a un passato di fallimenti. Creiamo una realtà diversa", ha esortato Netanyahu.

Quello che molti analisti segnalano è che l'intento dichiarato di Netanyahu di forgiare una nuova autorità nella Striscia, magari con il sostegno di Arabia Saudita e Egitto, rischia di farla nascere già morta. "Qualsiasi Stato arabo che si unisca alle forze israeliane e presieda una Gaza in rovina dovrà affrontare l’ira e forse un’insurrezione in patria", ha scritto l'ex colonnello Usa Joe Buccino sul quotidiano israeliano Jerusalem post. Un discorso che vale in qualche modo anche per l'Anp.

La sfiducia verso Abbas

L'Autorità guidata dall'88enne Mahmud Abbas governerà pure la Cisgiordana, ma vive da tempo una crisi di fiducia tra gli stessi palestinesi, che l'accusano di essere diventata una macchina burocratica corrotta, alimentata dal denaro occidentale, in particolare dell'Unione europea, e incapace di opporsi agli insediamenti dei coloni ebraici. Inoltre, l'Anp viene considerata troppo vicina ai vertici dell'Idf, le forze armate israeliane, le quali a loro volta sono in rotta di collisione con Netanyahu. Non è un caso che mentre il premier israeliano accusi Abbas e i suoi di non aver condannato l'attacco di Hamas del 7 ottobre, il capo dell'Idf, Hertzi Halevi, sottolinei invece l'atteggiamento cooperativo dell'Autorità palestinese.

Le parole al miele di Halevi non aiutano però a migliorare l'immagine dell'Anp tra le frange più radicali dei palestinesi: "Nessun palestinese, nessuna persona sana di mente accetterebbe di tornare a Gaza su un carro armato americano o israeliano", ha detto Hasan Khreisheh, vicepresidente del Consiglio legislativo palestinese. Ecco perché alcuni analisti vedono tra le possibilità una sorta di patto tra Hamas, o quello che ne resterà, e Anp per il futuro della Striscia. Una soluzione che possa evitare una nuova guerra civile a Gaza come quella che tra il 2006 e il 2007 scoppiò tra Hamas e Fatah (il movimento di Abbas).

Il vuoto di potere

"Anche se l’annientamento di Hamas può essere un obiettivo, non può essere la fine del gioco - dice ancora Buccino - Di conseguenza, Israele e gli Stati Uniti devono adesso riflettere profondamente sui prossimi passi per evitare un vuoto di governance che possa favorire un gruppo ancora più violento ed estremo di Hamas. Ad esempio, la Jihad islamica palestinese è il secondo gruppo militante più grande nella Striscia di Gaza e riceve sostegno da Iran, Siria e Hezbollah", ricorda l'ex colonnello.

Il quadro è complicatissimo, e di certo non aiutano le divisioni all'interno del mondo arabo e musulmano, come si è visto nel recente vertice congiunto dei Paesi della Lega araba e dell'Organizzazione della conferenza islamica. Anche qui, nonostante il comunicato congiunto in cui si condannano "l'aggressione israeliana contro la Striscia di Gaza, i crimini di guerra e i massacri barbari e disumani perpetrati dal governo di occupazione", ossia da Tel Aviv, i leader arabi e musulmani sono rimasti divisi su quale strada seguire per il dopoguerra. L'Iran, per esempio, ha tenuto a ribadire il suo supporto ad Hamas.

L'impressione è che per i 2 milioni di abitanti Gaza, l'inferno di questi giorni potrebbe non concludersi con la fine della guerra. Il rischio di vivere in uno stato di instabilità permanente è più che concreto.

