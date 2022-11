Perché secondo gli Usa le probabilità di vittoria dell'Ucraina (per ora) sono basse

Il capo degli stati maggiori congiunti Usa, il generale Mark Milley, ha detto di non considerare un'eventualità probabile a breve termine un ritiro totale delle forze russe dai territori occupati in Ucraina, compresa la Crimea, come vorrebbe Kiev. "La probabilità di una vittoria militare ucraina, se definita come scacciare i russi fuori da tutta l'Ucraina che include anche la Crimea, in tempi in qualche modo brevi, non è alta, militarmente", ha detto in un briefing ieri il generale. Il capo militare, invece, vede come possibile una soluzione politica, che preveda un ritiro dei russi. Ma, anche se la Russia "in questo momento è in ritirata", ha ancora una "significativa capacità di combattimento". "I russi hanno fallito ogni singola volta. Hanno perso strategicamente, hanno perso operativamente e, ripeto, hanno perso tatticamente. Quello che hanno cercato di fare, lo hanno fallito", ha detto Milley. "La riformulazione strategica dei loro obiettivi, della loro invasione illegale, sono fallite tutte, ognuna di esse".

Milley ha sottolineato l'incapacità della Russia di "invadere tutta l'Ucraina" all'inizio della guerra, nonché dopo la loro riconcentrazione nella regione del Donbass e la presa di Zaporizhzhia e Kherson. "Sull'intera linea del fronte di circa 900 chilometri, gli ucraini hanno ottenuto successi dopo successi e i russi hanno fallito ogni singola volta", ha affermato Milley, che avverte anche la Cina. Un qualsiasi attacco cinese a Taiwan sarebbe un errore strategico tanto grave quanto l'invasione russa dell'Ucraina. "Penso che non sarebbe saggio - ha scandito al Pentagono - sarebbe un errore politico, un errore geopolitico, un errore strategico, simile a quello che è l'errore strategico che Putin ha fatto in Ucraina", ha precisato Milley sottolineando che nessun attacco a Taiwan è, in ogni caso, imminente.

"I russi hanno fallito da un punto di vista strategico e tattico in tutta l'Ucraina", ha proseguito il capo di stato maggiore americano, durante la conferenza stampa alla fine del gruppo di contatto. Per il generale l'arrivo del primo inverno di guerra comporterà un naturale calo nelle battaglie sul campo e per questo "potrebbe essere una buona finestra per negoziare la pace".

L'Ucraina ha promesso di mantenere la pressione sulle forze russe fino a quando non riprenderà il controllo di tutto il territorio occupato. Durante il fine settimana, le forze ucraine hanno riconquistato la strategica città meridionale di Kherson, alimentando l'ottimismo sulle più ampie prospettive militari di Kiev in vista dell'inverno.

"Attacco di martedì il più massiccio da inizio invasione"

La raffica di missili che ha colpito l'Ucraina martedì è probabilmente l'attacco più massiccio che la Russia ha condotto in un solo giorno dalla prima settimana di invasione, ha affermato il ministero della Difesa britannico, sottolineando che i proiettili, i missili e i razzi sono stati lanciati "da piattaforme aeree, marittime e terrestri". "Sebbene una grande percentuale di missili sia stata intercettata con successo, l'Ucraina sta affrontando una significativa diminuzione della potenza disponibile dalla sua rete nazionale. Ciò avrà un impatto sull'accesso dei civili alle comunicazioni, al riscaldamento e all'approvvigionamento idrico", rileva l'aggiornamento quotidiano della Difesa britannica. Secondo Londra l'aumento degli attacchi da parte della Russia costringe Mosca ad attingere "profondamente alle riserve russe di missili da crociera convenzionali". Un approccio determinato dal fatto che "il degrado delle infrastrutture nazionali ucraine è diventato un elemento chiave dell'approccio strategico della Russia alla campagna".

Crosetto: "Guerra sarà ancora lunga"

"Viviamo una fase complessa, la guerra sarà ancora lunga. Questi bombardamenti alle infrastrutture civili servono a dare un ulteriore colpo al morale degli ucraini. La strategia russa è cambiata ed è ancora più violenta, punta a rendere impossibile ad alcuni milioni di persone affrontare l'inverno. Per non morire di freddo saranno costrette a migrare verso l'Europa. È un modo disumano di combattere la guerra, che porta a un ulteriore aggravamento". Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera. Quanto alla caduta di un missile in Polonia, che ha destato grande preoccupazione a livello internazionale, Crosetto ha precisato che "l'ipotesi più accreditata è che sia stato un missile ucraino". "Non è un incidente destinato ad aggravare una situazione più grave", ha aggiunto.

L'ambasciatore polacco presso la NATO, Tomasz Szatkowski, ha dichiarato che la "responsabilità finale è della Russia", riferendosi al missile che ha colpito il territorio polacco causando la morte di due persone. Parlando alla CNN, l'ambasciatore Tomasz Szatkowski ha affermato che l'incidente non sarebbe avvenuto se la Russia non avesse attaccato l'Ucraina e non avesse commesso crimini di guerra attaccando infrastrutture civili. "La responsabilità finale è della Russia", ha detto Szatkowski. Alla domanda su come si sentano i polacchi dopo l'incidente, Szatkowski ha risposto che "un certo livello di apprensione è comprensibile", aggiungendo che le autorità stanno facendo molto per rassicurare la popolazione. I leader della Polonia e della NATO hanno dichiarato che il missile è stato probabilmente lanciato dalle forze ucraine che difendevano il loro Paese da una raffica di attacchi russi e che l'incidente sembra essere stato casuale. Le indagini sull'accaduto stanno tuttavia continuando. È la prima volta che un Paese della NATO viene colpito direttamente durante il conflitto. Il capo della NATO, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che la Russia ha la "responsabilità finale" dell'incidente, "poiché continua la sua guerra illegale contro l'Ucraina".