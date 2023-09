"Pronto, agenti: c'è un'auto che va contromano". Ma era lui a guidare nella direzione sbagliata

Ha chiamato il 911 per segnalare un'auto che viaggiava contromano, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno scoperto che a procedere nella direzione sbagliata era proprio l'autore della telefonata. L'uomo è stato arrestato: il suo tasso di alcol nel sangue è risultato essere pari al dopo del consentito. L'episodio è avvenuto lo scorso marzo sull'Highway 77, in Nebraska, ma il video di quanto accaduto è stato diffuso solo nei giorni scorsi dal Lancaster County Sheriff's Office che lo ha postato su Facebook per ammonire gli automobilisti dei pericoli a cui si va incontro se ci mette al volante ubriachi.

Nel caso in questione i poliziotti sono riusciti ad arrivare in tempo affiancando l'auto dell'uomo ed evitando un probabile incidente. Come si può sentire nel video, di fronte all'evidenza l'automobilista ammette di essere stato proprio lui l'autore della chiamata. Agli agenti ha riferito che aveva sbagliato uscita, finendo per imboccare la strada in cui voleva immettersi nella direzione errata. Un errore di cui non si è reso subito conto, probabilmente anche a causa del suo stato di alterazione. Le forze dell'ordine di Lancaster hanno deciso di pubblicare il filmato solo dopo la conclusione delle indagini.

Il video dell'auto che va contromano in Nebraska

(Credit video Lancaster County Sheriff's Office)