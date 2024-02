Le città che fanno causa ai colossi del petrolio: "Hanno mentito sulla crisi climatica"

Hanno causato un disastro climatico e ingannato le persone sull'impatto che i combustibili fossili esercitano sulla crisi climatica. Questa l'accusa con cui il 21 febbraio la città statunitense Chicago ha fatto causa ai colossi del petrolio e del gas. Non si tratta del primo caso in cui un comune o uno Stato porta in tribunale le aziende dei fossili, ma ha un suo peso specifico trattandosi della terza cittadina più grande degli Usa. Ad essere prese di mira sono sia le principali compagnie petrolifere (BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Phillips 66 e Shell), che l'American Petroleum Institute, che rappresenta il più grande gruppo di lobbying del petrolio e del gas negli Stati Uniti. Quest'ultimo è nominato per aver presumibilmente collaborato con le compagnie petrolifere per seminare dubbi sulla crisi climatica. È accusato inoltre di aver creato gruppi di facciata per promuovere il negazionismo climatico, che nega la connessione tra eventi estremi ed emissioni di anidride carbonica.

Cittadini e istituzioni ingannate

"Non c'è giustizia senza responsabilità", ha affermato Brandon Johnson, il sindaco della città che ha intentato la causa, in una dichiarazione inviata via email. Il primo cittadino, eletto nell'Aprile del 2023 tra le fila dei democratici, ha sostenuto che i big del petrolio hanno intenzionalmente ingannato la popolazione in merito all'impatto dei loro prodotti, nonostante conoscessero da tempo i gravi pericoli derivanti dall'uso massiccio di queste fonti. Figurano poi alcune accuse specifiche relative al territorio del municipio. Gli imputati avrebbero contribuito ad alcuni eventi come l'erosione della costa, la maggiore esposizione alle inondazioni e le temperature torride.

Nella citazione in giudizio l'amministrazione pubblica cita ad esempio gli oltre 700 morti avvenuti in città durante quattro giorni dalle temperature elevatissime nell'estate del 1995. Le aziende petrolifere sarebbero responsabili, secondo Johnson, di una vera e propria devastazione climatica. "Dalla scarsa qualità dell'aria senza precedenti che abbiamo sperimentato la scorsa estate alle inondazioni dei seminterrati che hanno subito i nostri residenti nel West Side, le conseguenze di questa crisi sono gravi, così come lo sono i costi per sopravvivere", ha sostenuto il sindaco.

I costi del disastro climatico

Ai danni diretti già verificatisi si sommano i costi da sostenere per prepararsi a questi eventi climatici sempre più estremi. Chicago prevede ad esempio di spendere quasi 200 milioni di dollari per proteggere le aree più vulnerabili della città dalle conseguenze del cambiamento climatico, ha scritto chi governa la città. La denuncia include dieci capi di imputazione che includono frode, molestie, cospirazione e altre violazioni. Il risarcimento monetario non specificato per i danni climatici non è specificato, ma si richiede espressamente che gli imputati fermino la loro campagna di "inganno".

A sostenere il contenzioso al fianco del sindaco di Chicago ci sono anche delle organizzazioni no-profit come il Center for climate integrity. "Le grandi compagnie petrolifere hanno mentito al popolo americano per decenni sui rischi climatici catastrofici dei loro prodotti e ora Chicago e le comunità di tutto il Paese stanno giustamente insistendo affinché paghino per i danni che hanno causato", ha affermato Richard Wiles, presidente dell'organizzazione.

Istituzioni pubbliche contro le big del petrolio

Pur non essendo il primo, con questa mossa Chicago diventa uno dei comuni più grandi ad aver intentato una causa di questo tipo. La pratica è nata in realtà nel 2017 e davanti c'è solo New York City, che ha citato in giudizio ExxonMobil, Shell, BP e l'American Petroleum Institute nel 2021. Finora a chiamare a processo le compagnie petrolifere per aver nascosto i pericoli connessi alle fonti fossili sia ai consumatori che agli investitori sono otto Stati, oltre trenta comuni e il Distretto di Columbia. Nell’Unione europea invece sei giovani portoghesi hanno denunciato l'inazione di fronte alla crisi climatica dei governi dei 27 Stati membri. Il processo è stato intentato davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dei diritti umani. Se vincessero gli Stati sarebbero vincolati a ridurre le emissioni.

La risposta delle società petrolifere

Rispondendo al quotidiano britannico Guardian Ryan Meyers, dell'American Petroleum Institute, ha descritto l'ondata di cause legali contro le grandi compagnie petrolifere come "cause politicizzate e senza merito contro un'industria americana fondamentale" e uno "spreco di risorse dei contribuenti". Il vicepresidente senior della lobby ha poi precisato che spetta al Congresso discutere decidere la politica climatica, delegittimando il ruolo dei comuni e dei tribunali. Altre società chiamate in causa hanno deciso di non commentare, mentre un portavoce della compagnia olandese Shell ha affermato che la società sta lavorando per ridurre le proprie emissioni aggiungendo che l'azienda non ritiene che un tribunale "sia la sede giusta per affrontare il cambiamento climatico, ma che una politica intelligente da parte del governo e l'azione di tutti i settori siano il modo appropriato per raggiungere questo obiettivo".