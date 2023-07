Orrore all'asilo: due neonate morte in un sacco della spazzatura, nel bagno una donna coperta di sangue

Orrore in un asilo nido di Chicago, negli Usa. Due neonate sono state scoperte in un sacchetto di plastica nella giornata di oggi, venerdì 7 luglio 2023. Chiamati immediatamente i soccorsi sono stati vani tutti i tentativi di rianimarle. Non ci sono al momento indagati, ma nello stesso complesso, in un bagno, sarebbe stata trovata anche una donna coperta di sangue. Si tratterebbe di una 29enne che lavora nella stessa struttura. La donna è stata portata in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico. Sarebbe stata trovata prima della scoperta dei due neonati in condizioni instabili e sotto choc.

Si ritiene che possa essere lei la madre delle due bambine, ma l'ipotesi - riportata da vari media - dovrà comunque essere verificata. Gli inquirenti non rilasciano al momento dichiarazioni. "Stiamo collaborando con la polizia, ogni commento a questo punto è prematuro" ha dichiarato il responsabile dell'asilo. L'unica cosa al momento chiara è che le due neonate non farebbero parte della struttura.

