Il calciatore estratto vivo dalle macerie del terremoto: era al nono piano di un palazzo crollato

Il suo destino sembrava segnato. E invece il calciatore ghanese Christian Atsu, ex giocatore del Chelsea e del Newcastle United, che era rimasto intrappolato sotto le macerie del terremoto che ha colpito ieri Siria e Turchia, è stato tratto in salvo. Atsu, centrocampista di 30 anni, si trovava al nono piano di un edificio crollato insieme a nove compagni e a due dirigenti dell'Hatayspor, squadra della serie A turca dove adesso gioca.

È stato estratto vivo dalle macerie ed è stato trasportato in ospedale dopo aver riportato alcune ferite al piede destro e difficoltà respiratorie.

Altri giocatori della stessa squadra turca risultano attualmente dispersi. Atsu vanta un passato in alcuni prestigiosi club europei. Nel 2012-13 si fece notare con la maglia del Porto, tanto che il Chelsea decise di ingaggiarlo. Poi un lungo girovagare tra Vitesse, Everton, Bournemouth, Newcastle e Malaga, per poi approdare nel campionato arabo e, in ultimo, proprio in Turchia, all'Hatayspor che milita nella Süper Lig, la massima divisione del campionato locale di calcio.