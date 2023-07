Si addormenta al parco: mamma di 27 anni muore travolta dal tosaerba

Orrore in California, negli Stati Uniti, dove una ragazza di 27 anni, Christine Chavez, è morta nel Beard Brook Park a Modesto dopo essere stata travolta dal tosaerba del giardiniere. L'uomo alla guida del mezzo non si è accorto della 27enne, senza fissa dimora e con una figlia di 9 anni, che dormiva nel prato e non è riuscito a evitare drammatico epilogo.

Secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa statunitense, l'incidente è avvenuto lo scorso 8 luglio: a lanciare l'allarme è stato proprio il giardiniere, che chiamato i soccorsi dopo essersi accorto di aver travolto la donna. Purtroppo però, ormai non c'era nulla da fare: quando la polizia locale è arrivata sul posto ha rinvenuto il cadavere della 27enne ridotto a brandelli. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane, ma adesso la sua famiglia chiede giustizia.

I familiari della vittima accusano l'operaio e le autorità anche della gestione negligente dei resti della donna, secondo loro da attribuire al fatto che la donna fosse una clochard. Altri senzatetto che vivono nel parco hanno riferito di averla vista lavarsi i capelli in un laghetto del Beard Brook Park per poi addormentarsi sul prato. Soltanto una ventina di minuti più tardi è arrivato il giardiniere con il macchinario tosaerba e si è consumata la tragedia.

"Non se lo meritava - ha commentato il 33enne Randy Chavez, fratello maggiore della vittima - Mia sorella era amata, ma voleva essere libera. Vogliamo che le leggi cambino in modo che non accada di nuovo. Indipendentemente dal fatto che siano clochard, dovrebbero essere trattate come qualsiasi altra persona". I familiari di Christine hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per affrontare le spese legali e della cerimonia funebre.

