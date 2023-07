Ubriaco investe un ciclista e poi lo seppellisce in campagna aiutato dal fratello

Dopo anni di indagini è arrivata la svolta sul caso di Tony Parsons, il 63enne scozzese scomparso nel settembre del 2017 e i cui resti sono stati trovati nel 2021 in una tenuta vicino al ponte di Orchy. L'uomo è stato investito da un automobilista - Alexander McKellar - che poi ha seppellito il suo corpo in una tenuta di campagna con l'aiuto del fratello gemello Robert. La vicenda si è chiarita solo adesso, con la confessione da parte di Alexander McKellar.

Il caso di Tony Parsons è rimasto a lungo avvolto nel mistero. Si è allontanato da casa per un giro in bicicletta ma non è più tornato. Le ricerche sono state avviate subito, ma senza successo. Sembrava sparito nel nulla. I suoi resti sono stati scoperti nel gennaio 2021 in un terreno vicino a una fattoria.

Gli inquirenti sono arrivati ai gemelli Alexander, che hanno sempre negato l'omicidio. A pochi giorni dall'avvio del processo davanti all'Alta Corte di Glasgow la svolta. Il deputato e avvocato Alex Prentice KC ha annunciato che le accuse contro i fratelli erano state modificate perché Alexander si è dichiarato colpevole dell'accusa minore di omicidio colposo.

Il reo confesso ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto il 29 settembre 2017, giorno dell'incidente e della morte di Parsons. Secondo quanto ricostruito, Alexander McKellar è al volante di un'auto ed è ubriaco quando investe il ciclista. Al momento dell'impatto in auto con lui c'è il fratello Robert. I due si allontanano e tornano dopo sul luogo dell'incidente con un'altra auto. Caricano il corpo e la bici della vittima e li gettano in un terreno solitamente utilizzato per smaltire animali morti. Non solo. I fratelli riparano anche la loro auto, dicendo poi di avere colpito un cervo.

"Durante i sei anni da quando è scomparso e poi la successiva indagine penale, siamo rimasti con molte domande senza risposta ed è stato straziante per ogni membro della famiglia non essere in grado di ottenere queste risposte", ha detto la famiglia di Parsons nel corso del processo.

"Le azioni brutali e indifferenti di questi uomini - ha detto Fraser Spence, della polizia scozzese - hanno lasciato la famiglia del signor Parsons sconvolta, non sapendo cosa gli fosse successo per molti anni. Sembrava che fosse sparito nel nulla". Alexander McKellar è stato condannato, il fratello Robert è stato invece assolto dall'accusa di omicidio.