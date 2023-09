Non si ferma la furia della perturbazione Daniel, che dopo essersi abbattuta in Grecia, si è scontrata nel suo cammino con la Libia e presto potrebbe creare danni anche in Egitto.

In Cirenaica sarebbero almeno 2.080 i morti e oltre 5mila i dispersi secondo le autorità. "Non risultano italiani coinvolti" - fa sapere Il ministro degli Esteri Antonio Tajani che in un post sui social ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto in Libia.

Continua a leggere su Today...