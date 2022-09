Il Cile boccia la nuova Costituzione: resta in vigore quella di Pinochet

Il comitato 'apruebo' - approvo - ha dovuto riconoscere la sconfitta di una battaglia storica: i cileni, chiamati nella giornata del 4 settembre alle urne per il referendum sull'introduzione della nuova costituzione, hanno detto 'no' al progetto della nuova Carta che avrebbe dovuto sostituire quella risalente al 1980, quando era al potere la dittatura di Augusto Pinochet.

Chiamati alle urne, il 62% (circa sette milioni di cileni) ha scelto il 'rechazo' - respingo - mentre il 38% (4,2 milioni) ha votato a favore del testo dell'assemblea costituente insediata dopo le proteste di piazza del 2019. Migliaia di persone sono scese in strada nella notte in varie città del paese per festeggiare l'ampio trionfo del 'rechazo'. Ma non sono mancati momenti di tensione e violenza. A Plaza Italia di Santiago del Cile, cuore delle proteste sociali del 2019, i carabineros sono intervenuti con lacrimogeni e idranti per disperdere alcuni sostenitori dell''apruebo' che hanno protestato accendendo fuochi, creando barricate e vandalizzando auto.

Cosa prevedeva la nuova Costituzione

Il testo, composto da 388 articoli, era stato messo a punto da 154 cittadini, membri dell'Assemblea costituente, insediata nel 2021: all'interno del gruppo, ci sono politici, attivisti dei popoli indigene, avvocati e scienziati. Il testo, se approvato, avrebbe determinato un netto cambiamento nel paese latinoamericano noto per le enormi disuguaglianze che affliggono la società cilena.

È la prima Costituzione scritta dal 50% da uomini e per la restante parte dalle donne. Il testo avrebbe dichiarato il Cile "uno Stato sociale e democratico di diritto, plurinazionale, interculturale, regionale ed ecologico", riconoscendo i diritti delle popolazioni indigene cilene - che costituiscono circa il 13% della popolazione - alle loro terre e risorse. La bozza avrebbe introdotto nuovi diritti sociali, stabilendo che "la sua democrazia è "paritaria e inclusiva". Avrebbe compreso anche richieste chiave per le donne, come il diritto all'aborto e la richiesta per legge che le donne ricoprano almeno il 50% delle posizioni nelle istituzioni ufficiali.

Troppo per un popolo che nelle ultime settimane si è fatto travolgere dalle fake news promosse e rilanciate dal comitato del 'rechazo': gli oppositori alla nuova costituzione hanno alimentato le false tesi, secondo cui il testo avrebbe consentito l'aborto fino al nono mese di gravidanza e una maggiore libertà concessa allo Stato di espropriare la proprietà privata.

Il processo per sostituire la costituzione redatta durante il governo militare del Cile era iniziato tre anni fa, dopo che proteste di massa avevano scosso la nazione, che normalmente è vista come un'oasi di stabilità nel sud America. Quasi l'80% dei cileni aveva votato a favore della sostituzione della vecchia costituzione in un referendum indetto nell'ottobre 2020. Ma il nuovo documento, redatto da una convenzione costituzionale i cui membri erano stati scelti dagli elettori, si è rivelato per molti troppo radicale.

Cosa accadrà dopo la bocciatura

L'esito del plebiscito sospende almeno per il momento il processo costituente nel Paese sudamericano. Il 36enne Gabriel Boric, il presidente più a sinistra dai tempi di Salvador Allende eletto nel dicembre 2021, ha convocato per domani alla Moneda i leader dei partiti politici e ha già fatto sapere che farà un rimpasto per poi chiedere al Parlamento di eleggere una nuova Assemblea costituente e di lanciare un altro processo costituzionale ripartendo da zero. Il capo dello Stato ha affermato che il messaggio del popolo cileno è stato di "insoddisfazione per la proposta che l'Assemblea costituente ha presentato al Cile ed è per questo che ha chiaramente deciso di bocciarla nelle urne".

"Dobbiamo ascoltare la voce della gente", ha avvertito, "non solo oggi ma negli anni intensi da cui veniamo, la rabbia è latente e non possiamo ignorarla", ha detto Boric che teme nuove proteste che potrebbero far cadere il governo da lui guidato. "E' una sconfitta per il tentativo di rifondazione del Cile", ha commentato il presidente del partito ultra-conservatore Udi.

Assicurando che si potrà contare sul suo contributo, Boric ha indicato che "il Parlamento dovrà essere il grande protagonista per costruire le basi di un nuovo Cile per un cammino che ci rafforzi come Paese e come comunità". "Non partiamo da zero - ha concluso - perché al riguardo abbiamo già raggiunto numerosi accordi".