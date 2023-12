Lo Stato dove la polizia dovrà videoregistrare i suoi interventi

Una novità sostanziale che presto potrebbe fare scuola. La presidenza cilena, attraverso il suo account di X ha indicato che è "stata promulgata la legge che stabilisce l'obbligo per gli agenti di polizia di portare con sé telecamere per registrare e salvare la modalità degli interventi realizzati". Questa iniziativa, si precisa, "fa parte dell'agenda di 31 progetti di sicurezza concordati tra il governo e il Parlamento".

Il presidente cileno Gabriel Boric, che ha promulgato la legge che regolamenta i sistemi di registrazione e conservazione audiovisiva delle operazioni che d'ora in poi realizzerà la polizia, ha sottolineato che "qui non ci sono scorciatoie e che nessuno sta cercando di approfittare di questi temi legati alla sicurezza così delicati per i cittadini al fine ottenere benefici politici a breve termine".

In un discorso il presidente cileno ha spiegato che "solo lavorando tutti insieme saremo in grado di sconfiggere la criminalità. Questa è una lotta a lungo termine - ha sostenuto - che non sarà facile, che richiederà molti sforzi, risorse, impegno, convinzione, capacità di rialzarsi dopo aver ricevuto un colpo, e di considerare bene quello che si fa".

"Vinceremo la battaglia contro la criminalità - ha poi aggiunto - non come governo; la vinceremo come società, nella misura in cui saremo uniti. Qui non basta esserlo solo come partiti o istituzioni, ma anche insieme alla società civile".

