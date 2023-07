Un misterioso cilindro metallico è arrivato sulla spiaggia dal mare

Uno strano oggetto metallico è spuntato dalle acque al largo di Green Head, a circa 250 km a nord di Perth, in Australia per poi arrivare sulle spiagge e sorprendere turisti e bagnanti che trascorrevano la domenica 16 luglio al mare. Si tratta di un cilindro metallico di 2,5 metri di diametro e fra i 2,5 e i 3 metri di lunghezza di provenienza "non identificata". Il cilindro sembra essere sostanzialmente danneggiato ed è stato trovato appoggiato su un fianco.

Al momento non si ritiene provenga da un aereo commerciale. "Vogliamo rassicurare la comunità che siamo attivamente impegnati in uno sforzo di collaborazione con varie agenzie statali e federali per determinare l'origine e la natura dell'oggetto", ha detto la polizia in una nota. In una dichiarazione rilasciata oggi 17 luglio, la polizia locale ha affermato che l'analisi dell'oggetto effettuata dal centro chimico dei vigili del fuoco dello Stato aveva determinato che "l'oggetto è sicuro e non vi è alcun rischio attuale per la comunità".

Secondo l'esperto di aviazione Geoffrey Thomas, ripreso dalla Bbc, potrebbe trattarsi di un serbatoio di carburante di un razzo caduto nell'Oceano Indiano negli ultimi 12 mesi. L'agenzia spaziale australiana, che si è messa in contatto con altre agenzie internazionali, ha segnalato che è possibile che il cilindro gigante sia caduto da un "veicolo di lancio spaziale straniero".